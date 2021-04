Při práci tichý, při hraní chladný: Jak optimalizovat chlazení počítače

Vadí vám hlučný počítač? Projdeme metody, jak jej efektivně ztišit, a přitom netrápit jednotlivé komponenty vysokou teplotou. Přinášíme rovněž návod krok za krokem, jak počítač teplotně optimalizovat a redakční tipy na tiché ventilátory a skříň.

Počítač postavený zapáleným fanouškem anebo dobrou firmou, a počítač pouze seskládaný bez většího zájmu poznáte snadno: zatímco první bude tichý, ten druhý se nepříjemně rozhučí i při minimální zátěži. Tichý počítač není otázkou velkých investic, jako spíše ladění a správného nastavení.

Hned v úvodu také přiznejme, že sestavit počítač, který bude tichý i při hraní náročných her, zkrátka nelze, případně pouze za cenu vysokých nákladů do kompletního vodního chlazení. Tuto situaci ale elegantně řeší headset. Pokud ale chcete mít maximální klid při běžné práci, sledování filmů či surfování po internetu, zde je několik tipů.

Před nákupem

Pokud teprve stojíte před nákupem nového počítače, pamatujte na několik jednoduchých tipů vedoucích k tiššímu počítači.

Počítačová skříň: většinu svých skříní prodávají výrobci již osazenou jedním, dvěma či třemi ventilátory. Vybírejte skříně nejlépe s trojicí ventilátorů, které bývají připojeny do malého rozbočovače. Pokud jsou ventilátory skříně napájeny mezikusem z konektoru molex (to jsou ty pro napájení pevných disků), pak je nelze regulovat. Ačkoli ventilátory dodávané se skříní obvykle neoplývají kvalitou, pokud je lze zpomalit, nevadí, a zatím se investici do rychlejších můžete vyhnout. Menší skříně většinou osadíte menším počtem ventilátorů. Některé skříně jsou z výroby opatřeny tlumícím materiálem, jeho přínos však nebývá zásadní a je lepší investovat do kvalitnějších ventilátorů.