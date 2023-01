Prezidentská volba v datech. Koho Češi na internetu nejvíce vyhledávají a kdo propadá

Už 13. až 14. ledna si Česko bude vybírat nového prezidenta či prezidentku. Ačkoliv v tuzemsku hlava státu plní spíše reprezentativní roli, v pořadí už třetí přímá volba doslova ovládla český internet. Potvrzují to i data z Google Trends. Vyhledávání jmen předních kandidátů a jejich programů vrostlo v posledním týdnu o stovky procent.

Největším skokanem v souvislosti s volbami není ale konkrétní kandidát, nýbrž výraz „voličský průkaz prezidentské volby“. Podle dat z Google Trends v období od 26. 12. do 3. 1. vzrostlo jeho vyhledávání o 3 250 procent. Vyhledávání celé věty „jak požádat o voličský průkaz“ pak vzrostlo o 450 procent.

Zájem je také o „prezidentské volby volební kalkulačka“, vyhledávání toho výrazu vzrostlo o 850 procent. O něco méně Češi vyhledávají, ale stále o to jeví zájem, jsou volební průzkumy, zadávání tohoto hesla vzrostlo 550 procent.

Trendující otázky jsou všechny informačního rázu k průběhu voleb. Opět je největší zájem o vyřízení voličského průkazu. Češi se v posledním týdnu na Googlu nejčastěji k volbám ptali:

Jak volit prezidenta?

Jak se volí prezident?

Jak požádat o volební průkaz?

Kdo vyhraje volby 2023?

Kde získat volební průkaz?

Co se týče jednotlivých kandidátů, vítězem co do počtu vyhledávání je Petr Pavel a drží si solidní náskok před ostatními kandidáty. Vyhledávání výrazu „Petr Pavel program“ vzrostlo dokonce o 800 procent. Druhý po Petru Pavlovi je Andrej Babiš a třetí Danuše Nerudové.



Zájem o prezidentské kandidáty ve Vyhledávání Google 26. 12. 2022 - 3. 1. 2023

U dalších kandidátů jsou růsty ve vyhledávání daleko menší, ale přesto k nim došlo. Následují Jaroslav Bašta, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Josef Středula, Tomáš Zima, již vyřazená Denisa Rohanová a posledním je Karel Diviš.

Zájem o Petra Pavla ve vyhledávání na českém Googlu roste zhruba od konce prosince, Andrej Babiš se těšil největšímu zájmu v polovině prosince. S Babišem se pojí i některá specifická hesla, která u jiných kandidátů lidé tolik nevyhledávají, například výraz „transparentní účet Babiš“ zažil nárůst o 270 procent a jeho volební slogan „proto Babiš“ má vyhledávací nárůst o 250 procent.

Zájem o nejvyhledávanější prezidentské kandidáty ve Vyhledávání Google v průběhu času v Česku

Společně s výrazem „program“, „manifest“ nebo „politika“ lidé nejčastěji vyhledávají Petra Pavla, po něm se největší popularitě těší Danuše Nerudová, Andrej Babiš, Marek Hilšer, Pavel Fischer.

Loňskému roku vládla Ukrajina

Danuše Nerudová má ale také jedno prvenství, stala se nejvíce trendující osobou (bez ohledu na pohlaví) na českém Googlu za celý loňský rok. Zbytek nejhledanějších výrazů se týkal především války na Ukrajině.

Ukrajiny se týkaly i top výrazy na Seznamu. Dvě nejpopulárnější otázky Čechů za rok 2022 na tomto vyhledávači začínající na „Co“ byly „Co dělat při jaderném útoku“ a „Co je stanné právo“. Vzrostlo také vyhledávání výrazu „Proč je válka na Ukrajině“.

Zbytek nejvyhledávanějších loňských otázek na Seznamu se týká klasik jako „Kde rostou houby“, „Jak vyčistit gril“, „Kdy je Den matek“ nebo „Proč nefunguje červené tlačítko“. A když se vrátíme k volbám, předposlední prosincový týden se mezi nejvyhledávanější otázky na Seznamu dostalo „Proč má kráva 4 žaludky“.