Převrat v OpenAI, z neziskovky korporát. Cílem jsou obří investice, které mají financovat další vývoj

Společnost OpenAI, tvůrce ChatGPT a symbol aktuální AI éry, připravuje rozsáhlou restrukturalizaci. Hlavní část podnikání OpenAI se vzdá svého neziskového statusu a dostane standardní formu korporace orientované na vytváření zisku, uvádí Reuters. Díky této změně má být OpenAI atraktivnější pro investory.

Neziskovka OpenAI nicméně nezanikne a podrží si menšinový podíl v nové firmě. Ta by po dokončení restrukturalizace mohla mít hodnotu 150 miliard dolarů. A to mimo jiné díky tomu, že padne stávající limit omezující investorské výnosy z činnosti OpenAI. Změnit se může také to, do jaké míry se nový správce ChatGPT bude ohlížet na společenská rizika související s rozvojem umělé inteligence. Šéf společnosti Sam Altman má také vůbec poprvé dostat v rámci své odměny akcie firmy, čemuž dosud bránil právě neziskový status OpenAI.

Samotná OpenAI se ke zprávě Reuters vyjádřila neurčitě. „Zůstáváme zaměřeni na budování umělé inteligence, která je přínosem pro každého, a pracujeme s naší správní radou na tom, abychom zajistili, že budeme v nejlepším postavení pro úspěch v našem poslání. Nezisková struktura je základem našeho poslání a bude i nadále existovat,“ uvedla společnost.

Podle agentury Bloomberg OpenAI uvažuje o právní formě obecně prospěšné společnosti, která je specifická pro Spojené státy. Tato právní forma kombinuje cíl vytvářet zisk jako u komerčních firem a zároveň pomáhat společnosti jako u neziskových organizací.

Plán dosud není definitivní a diskutují o něm jednotliví podílníci v OpenAI a také právníci. Není tak ani jasné, kdy by měla být změna struktury OpenAI dokončena. Podle informací britského listu Financial Times (FT) se v návrhu dohody s investory OpenAI zavazuje přeměnit z neziskové organizace do dvou let. Jinak by investoři mohli požádat o vrácení peněz.

OpenAI chce podle FT od velkých investorů vybrat minimálně pět miliard dolarů. Pokud uspěje, dohoda s investory včetně firem Apple, Nvidia, Microsoft a Thrive Capital by ji ocenila na 150 miliard dolarů. Microsoft, který se jednání účastní, dosud do OpenAI investoval 13 miliard dolarů.

OpenAI zároveň prochází rozsáhlou změnou ve vedení. Odchází technologická ředitelka Mira Murati, viceprezident pro výzkum Barret Zoph a ředitel výzkumu Bob McGrew. Murati je jednou z nejviditelnějších tváří OpenAI, pravidelně veřejně vystupovala vedle Altmana, a během loňské podzimní krize, kdy byl Altman nakrátko odvolán, dokonce OpenAI dočasně vedla.

Už v srpnu OpenAI opustili další spoluzakladatelé. John Schulman nastoupil do konkurenční společnosti Anthropic, další spoluzakladatel Greg Brockman oznámil, že si do konce roku bere dovolenou. Třetí spoluzakladatel Ilya Sutskever z OpenAI odešel v květnu. Sutskever přitom loni na podzim hlasoval pro odvolání Altmana a právě on mu oznámil, že dostává výpověď.