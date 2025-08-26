Přetaktování jí sluší. Test grafické karty MSI RTX 5060 Ti 16 GB Gaming Trio

Když přetaktujete GeForce RTX 5060 Ti 16 GB, dostanete za méně peněz výkon RTX 4070 a k tomu další 4 GB VRAM navíc.
16 GB VRAM
Skvělé provozní vlastnosti
DisplayPort 2.1b
Vyšší cena
Pozor na 8GB variantu
6,2
Mezigenerační vylepšení grafických karet GeForce RTX 50 bychom mohli rozdělit do několika málo kategorií. Předně jde o navýšení hrubého výkonu, dále přibylo DLSS 4, vylepšené obrazové konektory a zvedl se prostor pro přetaktování. Nadšenci mohou ještě dále zvyšovat výkon a nebude to nutně na úkor příkonu nebo provozních vlastností.
Když to dáme vše dohromady, za stejnou částku, jako stála před rokem RTX 4060 Ti 8 GB, dnes můžete mít hrubý výkon RTX 4070 a k tomu vyšší 16GB kapacitu VRAM. GeForce RTX 5060 Ti 16 GB se i díky stabilizaci cen stává zajímavou volbou, a to zejména pokud rádi taktujete, případně používáte výkon grafické karty i pro práci.
16 GB VRAM a situace na trhu
Už jsme v předchozích vydáních testovali všechny nové grafické karty, ale pojďme si zopakovat to nejdůležitější a doplnit o aktuální situaci na trhu. RTX 5060 Ti 16 GB je nejlevnějším způsobem, jak se dostat k nové 16GB grafice od Nvidie, nejlevnější modely se dají sehnat od 11 500 Kč, testovaný kus od MSI stojí 13 000 Kč. Konkurence od AMD v podobě RX 9060 XT 16 GB lze koupit pod 10 000 Kč, ale je asi o 5 % výkonově slabší, pokud nepřetaktujeme ani jeden model.
Zmíněných 16 GB VRAM je velmi důležitý parametr; jednak existují i verze výše vyjmenovaných karet s 8 GB a jednak je to dnes optimální kapacita, pokud chcete grafiku používat dalších pět let. 8 GB VRAM u nižších modelů sotva dostačuje pro hraní na Full HD a vyšší detaily, u nejnovějších her už dnes musíte detaily snižovat. Nemáme v redakci věšteckou kouli, ale dá se očekávat, že situace se do budoucna zrovna zlepšovat nebude.
