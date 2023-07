Přesná poloha kdekoliv na Zemi pomocí tří slov. Lokalizujte se bez přepisování souřadnic

Potřebujete předat informaci, kde se právě nacházíte, ale zjištění GPS je složité? Mějte připravenou aplikaci what3words.

Téměř půltunový balík sena v Anglii zavalil farmáře, který se nemohl pohnout. Rukou nahmatal telefon, ze kterého vytočil tísňovou linku, ale nedokázal popsat, kde je. Použil ale aplikaci what3words, která dokáže určit jednoznačnou polohu na Zemi díky unikátní kombinaci tří slov.



What Three Words na webu a na mobilu.

Vývojáři aplikace rozdělili zemský povrch na matici čtverců o rozměrech 3 × 3 m, přičemž každý z těchto čtverců má unikátní název. Ten je uvozen třemi lomítky a jednotlivá slova oddělena tečkami. V případě farmáře se jednalo o lokaci ///dads.scorched.hairstyle, což byla slova, která nadiktoval do telefonu. Díky přesné lokaci se záchranáři dostali do patnácti minut od zavolání na místo určení, aby farmáře převezli do nemocnice.