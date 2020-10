Přes WhatsApp bude možné volat nejen z telefonu, ale i z počítače či notebooku

Komunikátor WhatsApp můžete používat buď jako aplikaci pro mobilní telefony, nebo přes webové rozhraní. Zatímco z mobilu lze psát zprávy a komunikovat prostřednictvím hlasového nebo video hovoru, webové rozhraní podporuje pouze textovou komunikaci.

To by se mělo v dohledné době změnit – vyplývá to z analýzy webového klienta verze 2.2043.7, kterou publikoval web WABetaInfo. Funkce hovorů a videohovorů ještě není dostupná uživatelům, avšak uvedená zjištění naznačují její aktivní přípravu.

Volání přes WhatsApp

Informace o tom, že by webová aplikace měla podporovat i jinou než textovou formu komunikace, kolují poměrně dlouho. Stávající verze tak odhalila další kousek z toho, co se chystá. Redaktorům WABetaInfo se totiž podařilo (zatím skrytou) funkci zprovoznit a díky tomu získali několik snímků obrazovky.

Díky tomu víme, že při příchozím hovoru se příjemci zobrazí vyskakovací okno s možností volání přijmout, nebo odmítnout. V průběhu hovoru pak lze v jiném okně pomocí tlačítek zavěsit, zapnout/vypnout mikrofon a zapnout/vypnout kameru zařízení.

Dle dostupných informací by webový WhatsApp měl podporovat i skupinové hovory a videohovory, nicméně to zatím stávající verze nepotvrdila. Lze ale předpokládat, že když tuto funkci podporují mobilní aplikace, mohla by se objevit i na webu.

Kdy se dočkáme?

Vývojáři populárního „kecálka“ tak reagují na aktuální situaci, kdy mnoho lidí pracuje z domova a tráví tak na počítači mnohem více času než dřív. Zásadní otázkou tak aktuálně je, kdy bude funkce oficiálně dostupná uživatelům. Zde můžeme pouze odhadovat, že by se tak mohlo stát v rámci týdnů.

Závěrem je vhodné podotknout, že web WABetaInfo není nijak spojen s WhatsAppem. To znamená, že zmíněné funkce zatím nebyly oficiálně oznámeny – web však pravidelně odkrývá funkce přicházející do WhatsApp dříve, než jsou široce dostupné, a dává uživatelům představu o tom, co mohou očekávat.

Mohlo by vás zajímat: podívejte se na novinky v aplikaci WhatsApp z tohoto července!