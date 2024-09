Přes dva roky testování a redesignované karty se do Edge stejně nedostanou

Žít ve světě Microsoftu je těžké. Není vždycky jasné, co platí a kdy to platí. Loni např. podnik lákal na nový vzhled svého webového prohlížeče. Přidal rámečky kolem stránek, ikonu uživatelského profilu přenesl do rohu a zakulatil karty, které současně vizuálně odpojil od zbytku prostředí. Jenže se zakulacenými kartami je konec.

Dodnes přitom redmondští lákají na modulární design na oficiálním webu prohlížeče. Od oficiálního oznámení redesignu uplynul více než rok, přesto se prohlížeč do nového kabátu nikdy plně nepřevlékl. Zakulacené karty, které jako by pluly v prostoru, jste mohli zapnout experimentální předvolbou edge://flags/#edge-visual-rejuv-rounded-tabs .

Jak si všiml Zac Bowden, u předvolby je nyní napsané, že bude brzy zrušena. Záměr novináři potvrdil i mluvčí Microsoftu. Není to ovšem tak, že by z loni představeného redesignu nezbylo vůbec nic. Ikona uživatelského profilu si našla místo v levém horním rohu okna a weby rámuje linka se zakulacenými rohy.



Tohle je výchozí vzhled Edge

Zajímavé je, že ačkoli jde dlouhodobě o výchozí zobrazení, Edge snadno vrátíte do původního stavu. V nastavení stačí vypnout předvolby Zobrazit ikonu profilu v záhlaví a Vyzkoušejte nový vzhled a chování prohlížeče Microsoft Edge. Proč Microsoft stále umožňuje vrácení původní podoby, nevíme.

Zakulacené karty vývojový tým zkoušel přes dva roky. První testovací kolo vývojový tým zahájil v létě 2022. Spolu s nimi tehdy testoval také mírně průsvitné záhlaví. Prostor za kartami měl ve Windows 11 vykrýt materiál Mica. Dodnes jej můžete zapnout, ale jen experimentální předvolbou edge://flags/#edge-visual-rejuv-mica . Tzv. modulární design loni úspěšně nasadila Opera.



Takhle Edge vypadá, když zapnete zakulacené karty

