Přes datové schránky můžete nově posílat poštovní zprávy zdarma. Mají nahradit doporučené dopisy

Vláda v pondělí přijala opatření, díky kterému si ušetříte cestu na poštu, úřad a do dalších institucí. Od dnešního dne zavedla posílání poštovních datových zpráv přes datové schránky zdarma, aby se omezil mezilidský kontakt mezi pošťáky a lidmi. O novince informovalo na svém webu ministerstvo vnitra. Bezplatné posílání zpráv bude trvat do odvolání, minimálně po dobu nouzového stavu.

Resort připomíná, že poštovní datová zpráva (PDZ) je naprosto rovnocenná odeslání doporučeného dopisu. Nehrozí, že se informace ztratí, navíc je tu ta výhoda, že ji můžete odeslat z pohodlí svého domova, což je právě ten důvod, proč se vláda rozhodla zprávy osvobodit od poplatku. Stále panuje snaha o to, co nejvíce omezit mezilidský kontakt, a pošťáci s úředníky jsou vedle lékařů a prodavačů nejvíce „na ráně“.

„Možnost vzájemně posílat faktury, smlouvy, objednávky, potvrzení nebo certifikáty zdarma získá 665 000 firem, 195 000 podnikatelů a 195 000 dalších občanů s datovými schránkami,“ uvádí ministerstvo. „Nechoďte zbytečně na poštu, nezatěžujte pošťáky, ušetřete za doporučený dopis,“ dodává.

Pro úřady a firmy jsou datové schránky povinné. Vlastnit je ale samozřejmě mohou i běžní občané. Pokud si datovou schránku chcete založit, je třeba navštívit pobočku pošty s okénkem CzechPoint. Vlastníte-li eObčanku, můžete si datovou schránku založit na dálku z domova.

Co se týče současného odesílání poštovních datových zpráv, klienti, kteří mají s Českou poštu uzavřenou smlouvu, nemusí nic řešit, pouze jim za odeslané zprávy ode dneška do odvolání nepřijde faktura. Lidem, kteří je hradí z kreditu, jednoduše kredit nebude snížen. A pokud nemáte smlouvu ani kredit, takže jste funkci zřejmě nikdy nevyužívali, pak musíte jít do nastavení a příjem poštovních datových zpráv povolit. Kredit se vám tak automaticky nastaví na 0,1.

Jak povolit příjem poštovních datových zpráv (návod České pošty):