Přes čtyřicet let starý Commodore 64 stále funguje v americké pekárně jako pokladna

Zatímco většina z nás mění mobilní telefony každé dva roky a počítače v intervalu několika let, v americkém městečku Brownsburg ve státě Indiana najdeme pozoruhodný důkaz, že technika může vydržet i mnohem déle. Tamní pekárna Hilligoss Bakery totiž už 42 let používá jako pokladny dva legendární počítače Commodore 64.

„Někdy zbytečně podceňujeme, co dokáže i méně výkonný hardware,“ konstatuje Tony Lyon, který zdokumentoval tento unikátní případ na síti X. „Pro jednoduché úkoly, jako je obsluha pokladny se základním uživatelským rozhraním, nepotřebujete nejnovější procesor ani gigabajty paměti.“

Procesor s taktem 1 MHz

Navzdory tomu, že Commodore 64 disponuje procesorem o taktu pouhý 1 MHz a operační pamětí velkou 64 kilobajtů, zvládá v pekárně bez problémů odbavovat zákazníky. Pro srovnání: běžný současný smartphone má procesor s taktem kolem 2000 MHz a 6 až 8 GB RAM.

„Proč vytvářet elektronický odpad a utrácet peníze za nové vybavení, když to stávající perfektně funguje?“ pokládá řečnickou otázku majitel podniku.

Commodore 64 se začal prodávat v roce 1982 za 595 dolarů, v přepočtu na dnešní hodnotu to je asi 1945 dolarů, tj. cca 47 000 Kč.) Stal se nejprodávanějším modelem počítače všech dob. Odhaduje se, že se ho prodalo mezi 10 až 17 miliony kusů. Popularitu si získal především díky své všestrannosti – kromě her nabízel i řadu podnikatelských aplikací.

Příběh pekárny z Indiany není jediným případem, kdy Commodore 64 prokázal svou mimořádnou životnost v komerčním prostředí. Například v polském městě Lodž používal místní autoservis tento počítač k vyvažování klikových hřídelí nepřetržitě od roku 1991.

Počítač tam přežil dokonce i ničivé záplavy, které postihly region. „Když jsme se po opadnutí vody vrátili do dílny, stačilo počítač vysušit a fungoval dál jako by se nic nestalo,“ vzpomíná majitel servisu. „Dnešní elektronika by něco takového určitě nepřežila.“

Když na výkonu nezáleží

Pro srovnání – počítač použitý v misi Apollo 11, která dopravila prvního člověka na Měsíc, měl pouhé 4 KB RAM. To jen dokazuje, že pro specifické účely není vždy nutné mít nejnovější technologie. Důležitější je spolehlivost a stabilita systému.

Původní počítače Commodore 64 lze stále zakoupit na eBay, kde se jejich ceny pohybují od 100 do 1250 dolarů podle stavu a přiložených periferií.

Lze také sáhnout po moderní verzi tohoto počítače z roku 2019, která věrně napodobuje původní model, ale nabízí připojení k současným obrazovkám přes HDMI kabel a několik dalších moderních vymožeností.

Zdroje: pcworld.com, tomshardware.com, x.com, techspot.com.