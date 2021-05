Přes 180 hudebníků urguje Spotify, ať zavrhne „nebezpečný“ patent pro rozpoznávání hlasu

Ještě to není finální technologie, ale už vyvolává spoustu kontroverzí. Stále více hlasů varuje Spotify před reálným implementováním jeho patentu na systém pro rozpoznávání hlasu, jenž má být schopný určit, v jakém emocionálním rozpoložení se člověk nachází a podle toho mu doporučit hudbu. Přes 180 hudebníků je přesvědčených, že tímto směrem by se služba ubírat neměla a požadují, aby patent zavrhla.

Spotify patent získalo na začátku roku a prakticky okamžitě vyvolal velkou pozornost – služba se díky popisované technologii měla stát futuristickým místem, kde je člověku hudba doporučována podle věku, pohlaví a aktuálního psychického stavu. Stačilo na Spotify promluvit a algoritmus věděl, co personalizovaného pustit.

Ačkoliv šlo o pouhou dokumentaci bez žádných náznaků, že systém pro rozpoznávání hlasu se do služby skutečně dostane, novinka zněla tak potenciálně nepříjemně, že nezisková organizace zaměřená na digitální práva Access Now vyzvala Spotify, ať patent zcela zavrhne. Na začátku dubna pak zaslala společnosti dopis, kde všechny své obavy vysvětluje.

Spotify odpovědělo, avšak vyřčené informace Access Now příliš neuklidnily, záležitost tak začala řešit veřejně. Neziskovka se spojila s několika dalšími, plus se 180 hudebníky a všichni nyní požadují, aby Spotify veřejně slíbilo, že systém popisovaný v patentu nikdy nepoužije. Mezi signatáři výzvy jsou i taková jména jako kytarista skupiny Rage Againts the Machine Tom Morello.

V novém dopise autoři uvádění obavy, že služba bude moci skrze algoritmus emočně manipulovat s uživateli, navíc o nich získá osobní informace, které by nikdo neměl vlastnit. Mají také strach ze znevýhodňování nebinárních osob a prohlubování ekonomických nerovností v hudebním prostředí. „Hudba by měla sloužit k propojení lidí, ne k potěšení algoritmu maximalizující zisk,“ stojí v prohlášení.

Spotify v reakci odkazuje na původní odpověď, kterou v dubnu odeslalo Access Now. V ní šéf globálního provozu firmy Horacio Gutierrez popisuje, že získání patentu automaticky neznamená, že se technologie do produktů dostane. Aktuálně podle něj nikdo systém implementovat neplánuje a ani tak neučinil.