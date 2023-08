Přepínání mezi virtuálními plochami a počítači je snadné. Microsoft vydal Windows 365 Switch

Microsoft plní dalších ze svých loňských slibů. Jeho služba Windows 365 se měla důkladně propojit s běžnými instalacemi Windows 10 a 11. Samostatný klient vyšel v březnu, o měsíc později firma zahájila testování bootování do cloudového počítače. Teď klient přináší předposlední ze slíbených funkcí.

Přepnutí do virtuálního počítače je tak snadné jako přepnutí do virtuální plochy. Platí to ale jen pro Windows 11, ačkoli Desítky nabídku pro přepínání mezi virtuálními plochami nabízí taktéž. Právě do nabídky pro přepínání mezi plochami se Windows 365 integrují, takže virtuální počítač na tomto místě představuje jen další pracovní plochu.

Celé řešení se formálně nazývá Windows 365 Switch a prozatím je dostupné v testovacích okruzích Dev a Beta programu Windows Insider. Microsoft preferuje, abyste funkci testovali v kanále Beta.



Mezi přepínáním mezi virtuálními plochami s počítači není rozdíl

Pro přepnutí použijte buď tlačítko Zobrazení úkolů na hlavním panelu, případně klávesové zkratky (Win+Ctrl+šipka doleva/doprava). Abyste tak mohli učinit, musíte ale nejprve virtuální počítač do nabídky přidat z klientu. Přepínání funguje také v momentě, kdy pracujete ve virtuálním počítači.

Úplně stejně se z něj vrátíte zpět do prostředí lokálních Windows 11. Pokud je už spojení s virtuálním počítačem navázané, je přepnutí okamžité – právě, jako byste mířili na jinou virtuální plochu. Teď Microsoftu zbývá poslední, ale zřejmě nejdůležitější a nejkomplexnější úkol. Windows 365 by měly běžet také v režimu bez připojení k internetu.

Windows 365 se před dvěma roky představily světu:

Zdroje: Windows Insider Blog | Windows IT Pro Blog