Přenosná větrná turbína o velikosti litrové lahve na cestách nabije gadgety obnovitelnou energií

Technologické startupy vedené ženami jsou relativně vzácné. Kanadská firma Aurea vede strojní inženýrka Cat Adalay a designérka Rachel Carr a jejich produktem je přenosná větrná turbína Shine Turbine s vlastní baterií.

„Shine Turbine snadno dobije kapesní elektroniku, jako jsou telefony, tablety, světla, fotoaparáty atd. Je extrémně rychlá při výrobě a ukládání elektřiny v různých povětrnostních podmínkách a lze ji složit do velikosti přibližně litrové lahve na vodu,“ uvádí Aurea.

Skládací větrná turbína

„Nabízíme větrnou energii, která se vejde do batohu,“ navazuje Adalay. „Vítr je druhým největším zdrojem čisté energie na světě, ale většina lidí k němu nemá přímý přístup. Jako tým outdoorových nadšenců s vědeckým a inženýrským vzděláním jsme se rozhodli vytvořit produkt pro větrnou energii, který uživatelům poskytne svobodu vyrábět si vlastní čistou energii ve dne i v noci, za deště, zatažené oblohy nebo za slunečného počasí.“

Jedná se o poměrně důmyslné zařízení, které se po sestavení umístí na stativ a následně se automaticky otočí proti směru proudění větru. Lopatky otáčejí rotorem vyrábějícím elektrickou energii, jež je následně ukládána do integrované baterie s kapacitou 12 000 mAh. Získanou elektřinu tak lze využívat i v případě, kdy turbína není v provozu, nicméně k dispozici je i možnost přímého nabíjení gadgetů.

Nabije mobil za 20 minut

Výrobce uvádí, že při nejvyšším výkonu, tj. při rychlosti větru 45 km/h, dokáže Shine Turbine vyrobit dostatek energie na jedno nabití chytrého telefonu za pouhých 20 minut. Při pomalejším proudění rychlostí 30 km/h se však tato doba prodlužuje na více než trojnásobek.

Turbína i s akumulátorem váží jen 1,36 kilogramu, poskytuje výstupní výkon až 40 wattů a během svého provozu generuje hluk maximálně 50 decibelů. Její sestavení by nemělo trvat déle než dvě minuty a pochopitelně je odolná proti prachu a vodě dle standardu IP54. Může fungovat při teplotách od 0 do 40 stupňů Celsia a větru o rychlosti od 13 do 45 km/h.

Firma v loňském roce nabízela svůj produkt prostřednictvím crowdfundingové platformy Indiegogo. Nakonec byla úspěšná a od 1 166 přispěvatelů získala celkovou částku 317 519 kanadských dolarů, což je v přepočtu asi 5,8 milionů korun. První zákazníci, kteří za Shine Turbine zaplatili 418 kanadských dolarů, tj. asi 7 640 Kč, by měli zboží obdržet v říjnu tohoto roku.