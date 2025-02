Přemýšlí dobře a hlavně rychle. ChatGPT o3 si už vaši šanci zaslouží

Minulý týden vše ovládl Deepseek R1 překonávající ChatGPT o1, na což zareagovala OpenAI uvedením několika variant modelu o3, které jsou dostupné i v bezplatném ChatGPT spolu s ChatGPT 4o.



I v bezplatném ChatGPT nyní můžete stisknout žárovku a vynutit si nasazení přemýšlivé AI. Jen český překlad v bublině je poněkud nesprávný, přemýšlení po vás nikdo nechce :)

Přemíra názvů v první větě je přitom jen zlomkem toho, s čím se nyní musí potýkat každý, který chce na svůj AI dotaz najít ten nejvhodnější nástroj. Nestačí jen vybrat hlavní produkt – ChatGPT, Gemini, Llama, Grok, Deepseek, Claude atd. – ale každý z nich má potom vlastní verze různých variant které se liší rychlostí, schopností přemýšlet, programovat či dohledávat informace.

ChatGPT o3 a jeho varianty by ale měly zajímat i ty, kteří už pomalu rezignovali na bádání, co který model umí. Jejich zážitek z používání AI se totiž může zásadně zlepšit.

Reasoning aneb přemýšlivá AI

Již existující ChatGPT o1 nebo DeepSeek R1 jsou novou kategorií AI, která se anglicky označuje jako Reasoning AI, u nás jim říkejme přemýšlivá AI. Tradiční nepřemýšlivá AI dokáže odpovědět celou řadu dotazů, umí vypočítat příklady i programovat. Když se ale dostane do úzkých, často zvolí raději vymyšlenou odpověď, než by oznámila, že prostě neví. Může také občas působit zbrkle, kdy prostě vyplivne to první, co ze své hlubiny myšlení vydoluje.

Přemýšlivá AI se oproti tomu nad každým dotazem pečlivě zamyslí. Probere ho ze všech stran, vypracuje si vlastní hypotézy, navrhovaná řešení a pokusí se najít slabiny v logickém uvažování. Každý i sebenevinnější dotaz tak může způsobit dlouhé přemýšlení, kdy máte pocit rozhovoru s člověkem trpícím ADHD, který zabloudí ve svém vlastním myšlení.



DeepSeek R1 se zapotí i na zdvořilý pozdrav

Takto se chová ChatGPT o1 nebo DeepSeek R1 (který vám navíc ukáže přesně jak přemýšlí). Vy jako zadavatel dotazu pak musíte předem zvažovat, zda chcete rychlou, většinou správnou odpověď, nebo raději pomalou, ale řádně prověřenou. U té přemýšlivé AI byste navíc měli už v rámci původního dotazu poskytnout maximum informací, aby AI měla s čím přemýšlet.



Starší ChatGPT o1 dokáže i v rychlém cloudu přemýšlet dlouhé minuty

Nový ChatGPT o3, dostupný ve variantách o3-mini (také zdarma bez ChatGPT Plus) a o3-mini-high (pro složitější úlohy, komplexní programování a případy vyžadující hlubší analýzu), hlavně vše citelně zrychluje. Stále se logicky prochroustává celým dotazem, ale výrazně rychleji.



o3-mini celý problém zvládá analyzovat výrazně rychleji

Časová penalizace za zvolení přemýšlivého modelu AI sice stále existuje, ale není tak výrazná, aby nedávalo smysl její využití.

Tradiční základní nepřemýšlivá AI dává stále smysl pro kreativní tvoření, brainstorming či volnou konverzaci, kdy se naopak hodí nějaká ta menší halucinace, tedy nezávazné vymýšlení si. Stejně tak pro úkoly, ve který se neskrývají nějaké záludné chytáky, je zbytečné používat stále pomalejší přemýšlivou AI.

OpenAI si rozhodně uvědomuje, že aktuálně své zákazníky zahlcuje hodně nepřehlednou nabídkou různých variant modelů. Různé modely navíc umí i různé věci. 4o kreslí obrázky, o1 a 4o umí využít Pracovní plochu (canvas), kterou o3 zatím nepodporuje. K tomu tu jsou úlohy, volitelné napojení na web, no je to zmatek.



ChatGPT od OpenAI nabízí hned sedm různých způsobů, jakými můžete získat odpověď

V bezplatném ChatGPT je to jednodušší, mezi dvěma dostupnými modely přepínáte stisknutím žárovky. V základu využíváte schopný základní 4o, po stisku žárovky se aktivuje přemýšlivý o3-mini.

Dejte šanci přemýšlení

S příchodem rychlého ChatGPT o3-mini už dává smysl, abyste jej běžně používali. Možná vás starší model o1 rychlostí nepřesvědčil, ale o3 to opravdu výrazně zlepšuje a posouvá to k praktické využitelnosti. Hlavně je dostupná i pro bezplatné využití, takže i když neplatíte OpenAI předplatné a čínský DeepSeek vás nezaujal, můžete využít přemýšlivou AI i na ChatGPT.com.

Jen tedy zatím pro účely programování bych ChatGPT o3 asi nedoporučil. Programovat určitě umí, ale chybí ji zatím podpora Pracovní plochy, kterou jsem si pro rychlé kódování v rámci ChatGPT velmi oblíbil.