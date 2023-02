Přelomový Gimp 3.0 po dlouhém čekání vyjde tento rok. Ale bude chudší, než jsme doufali

Svobodná alternativa Photoshopu se po pěti letech vývoje dočká další majoritní verze. Gimp 3.0 by podle hlavního autora projektu Jehana Pagèse mohl vyjít letos. Nechce však nic slibovat. Rozhodně plánuje zveřejnit alespoň čtyři předfinální verze označené jako release canditates, které budou vycházet z již sestavovaných alfaverzí Gimpu 2.99.

Vývoj Gimpu se v posledních deset letech citelně zadrhnul. Po verzi 2.8 totiž tvůrci nechtěli pouze přidávat nové funkce či podporu dalších formátů, ale prakticky od základů přepsat celý program, aby se do něj nové funkce vůbec daly implementovat. Začalo to nasazením grafické knihovny GEGL, končit to bude převodem na framework GTK3.

Postupem času se však snižovaly ambice a Gimp 3.0 nakonec přinese především ono nové podloží, na které se bude stavět v budoucnu. Slibované funkce se s různých důvodů odkládají. Z praktického hlediska tak Gimp 3.0 především zlepší podporu HiDPI displejů, grafických tabletů Wacom a nabídne funkci pro práci s více vybranými vrstvami najednou. Konečně také bude možné importovat/exportovat obrázky v prostoru CMYK, ale nic moc jiného s nimi zatím neuděláte.

Nakonec to do vydání nestihnou správa rozšíření (online katalog doplňků, filtrů a maker) ani nástroj pro výběr obrazu štětcem. Ten už je hotový, ale zatím je pomalý, musí se optimalizovat.

Až po těchto funkcích se začne s integrací dalších dlouho odkládaných novinek jako vrstev úprav, nedestruktivních filtrů, animací, záznamu maker nebo dokončení podpory CMYK. Pracuje se i na novém nástroji pro práci s textem nebo štětci, který dokreslí prázdná místa či z obrázku odstraní objekty.