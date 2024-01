Přelomová zpráva o schválení bitcoinového ETF byla falešná. Komise pro kontrolu cenných papírů neměla zabezpečený účet na X

Je tomu pár týdnů, co cena Bitcoinu začala růst a my jsme vás v článku informovali, že za tím s největší pravděpodobností je očekávání schválení bitcoinového ETF a s tím související falešné zprávy, které v předchozích týdnech několikrát pohnuly celým kryptoměnovým trhem. První možné rozhodnutí o schválení či zamítnutí ETF mělo přijít tento týden, což přineslo velké napětí do celého trhu a vyústilo v něco nečekaného. Falešné zprávy přímo od Komise pro kontrolu cenných papírů Spojených států (SEC).



Takto vypadal falešný tweet o schválení bitcoinového ETF zveřejněný oficiálním účtem SEC. Po pár minutách byl stažen a začalo vyšetřování...

Ta v úterý ve večerních hodinách vydala na svém profilu na X zprávu, že došlo ke schválení bitcoinového ETF. To samozřejmě hned vyvolalo velké pozitivní reakce a cena největší kryptoměny začala okamžitě růst. Během pár minut se však ukázalo, že ke schválení nedošlo, ale účet SEC na sociální síti byl napaden útočníky a zpráva je falešná. Po pár minutách dokonce ještě zveřejnili druhý tweet, pouze s textem: $BTC., aby růst ceny ještě podpořili.

Celá situace trvala naštěstí jen několik minut, přesto za tu chvíli stihl Bitcoin vyletět téměř až na 48 tisíc amerických dolarů (cca +3 %). Hned po oznámení, že šlo o nepravdivou zprávu, okamžitě propadl o 5 % na 45 tisíc dolarů. Díky rychlé reakci SEC, tak útočníci neměli moc času na manipulaci trhu příliš vydělat (pokud tedy bylo jejich cílem na toto spekulovat). V každém případě ale situace nevrhá příliš dobré světlo na SEC. Bude nyní agentura pokutovat i sama sebe?

Vzhledem k tomu, že SEC je v USA zodpovědná za kontrolu finančního trhu, tak se příliš neočekávalo, že by si nebyla schopná pohlídat svůj vlastní účet. Jak vyplývá z vyšetřování, podle vyjádření X neměla SEC aktivní ani dvoufázové ověření účtu a útočníkům stačilo získat přístup k telefonnímu číslu, které je spojené s účtem.

Díky pochybení v zabezpečení takto významného účtu mohlo snadno dojít k manipulaci trhu, a to klidně kdykoliv dříve. Přitom právě SEC má za úkol na trh dohlížet a vyšetřovat případné manipulace, a to i na sociálních sítích. Ostatně byla to právě SEC, která v roce 2018 uložila pokutu Elonu Muskovi ve výši 20 milionů dolarů za tweet o plánovaném stáhnutí automobilky Tesla z burzy, čímž tehdy měl ovlivnit trh.



Falešná zpráva na trhu vyvolala rychlý růst a pak pokles ceny bitcoinu.

Ačkoliv včerejší incident trval jen pár minut, vzbudil pochybnosti ohledně SEC. K situaci už se vyjadřují i američtí senátoři, kteří si pozvali šéfa SEC, Garyho Genslera, „na kobereček“. V otevřeném dopise zveřejnili svou kritiku k situaci a to, že „Je nepřijatelné, aby se agentura pověřená regulací epicentra světových kapitálových trhů dopustila tak kolosální chyby”. Ačkoliv je tedy účet mimo dosah hackerů a situace se stabilizovala, bude mít dohru.

Zapomenout nesmíme ale i na to, že stále nedošlo k rozhodnutí, zda tedy samotné ETF na Bitcoin bude či nebude schváleno, což může také ještě se vším zahýbat a SEC si to rozhodně za rámeček nedá. O schválení bitcoinového ETF se aktuálně uchází 13 velkých fondů.