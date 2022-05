Přehledně: Ceny drahých grafik v Česku výrazně padají, hlavní důvody teprve přijdou

Znova se podíváme na aktuální ceny grafických karet na českém trhu. Již přes dva roky se celý svět potýká s výrazným nedostatkem těchto komponent, což se projevuje i nafouknutými cenami. Krátkodobě se dostupnost zlepšila v srpnu 2021 kvůli chvilkovému poklesu hodnot a výhodnosti těžby kryptoměn. Opět do normálu se trh začíná vracet od začátku roku 2022, byť vývoj je postupný a návrat relativně pomalý, jak ilustruje náš cenový přehled níže.

Ceny vyšší třídy klesají

Drahé produkty mají více prostoru pro zlevňování, takže není divu, že jejich ceny klesají o vyšší tisíce. Přitom do března jejich cena kolísala, až poslední dva měsíce lze pozorovat výraznější setrvalý pokles. Že lze ušetřit tisíce oproti stavu před měsícem ovšem neznamená, že je skvělá doba pro nákup herní mašiny, která zvládne hraní ve 4K nebo 1440p rozlišení. I když příšerná doba není.

model ofic. cena srpen 2021 30. 1. 2022 1. 3. 2022 4. 5. 2022 RX 6400 4 300 Kč - - - 5 000 Kč RX 6500 6 000 Kč - nedostupná 6 800 Kč 5 000 Kč RTX 3050 7 200 Kč - nedostupná 10 700 Kč 9 900 Kč RX 6600 9 000 Kč - 15 000 Kč 12 500 Kč 10 400 Kč RTX 3060 9 000 Kč 17 000 Kč 20 500 Kč 15 000 Kč 11 500 Kč RX 6600 XT 10 300 Kč - 18 000 Kč 13 600 Kč 12 800 Kč RTX 3060 Ti 11 500 Kč 21 000 Kč 23 000 Kč 17 500 Kč 15 500 Kč RX 6700 XT 12 500 Kč 24 000 Kč 24 500 Kč 22 400 Kč 17 400 Kč RTX 3070 14 000 Kč 25 500 Kč 26 000 Kč 22 800 Kč 19 000 Kč RTX 3070 Ti 15 800 Kč 25 000 Kč 30 000 Kč 24 800 Kč 20 000 Kč RX 6800 16 000 Kč nedostupná 33 000 Kč 28 600 Kč 23 800 Kč RTX 3080 10GB 19 000 Kč 34 000 Kč 38 000 Kč 30 000 Kč 26 800 Kč RTX 3080 12GB není - - 36 000 Kč 30 000 Kč RX 6800 XT 18 000 Kč nedostupná 36 000 Kč 33 200 Kč 25 500 Kč RX 6900 XT 26 000 Kč 39 000 Kč 40 000 Kč 38 000 Kč 31 200 Kč RTX 3080 Ti 32 000 Kč 39 000 Kč 43 000 Kč 39 400 Kč 34 000 Kč RTX 3090 41 000 Kč nedostupná 69 000 Kč 60 000 Kč 52 500 Kč RTX 3090 Ti není - - - 55 900 Kč

Cenové srovnání nejlevnějších grafických karet v alespoň dvouventilátorovém provedení na největších českých obchodech a při zohlednění vyšších skladových zásob (alespoň 5 ks, aby se model dal dlouhodobě koupit)

Současná nejvyšší a vyšší střední třída musí s cenami dolů, protože už nyní soutěží se zatím nepředstavenými generacemi, které budou uvedeny na konci léta. Pro člověka obeznámeného se situací se současná generace vyplatí čím dál tím méně, protože nárůst výkonu bude enormní a ceny snad nebudou nafouknuté jako před páru měsíci. Úvaha může znít tak, že budoucí grafika může vyjít na stejné peníze jako klidně dvoj– či trojnásobně méně výkonná grafika dnes s přifouknutou cenovkou.

Ve srovnání oproti doporučené maloobchodní ceně nejlépe vyznívají později představené grafické karty, jejichž cena již reflektovala situaci a byla přifouknuta v základu. Proto se nelze divit, že RTX 3080 Ti stojí jen o dva tisíce korun více než zní oficiální cena. To je hlavní důvod, proč toto srovnání nemá smysl a grafiky lze hodnotit jen v kontextu reálných cen konkurence.

Nvidia srovnala cenový krok

Při minulém cenovém srovnání AMD odskočilo díky výrazně lepším cenám modelů RX 6000 (XT), což dnes již neplatí. Ceny karet více méně odpovídají výkonům a zohledněn je i raytracing, případně DLSS, což jsou technologie umožňující Nvidii mít ospravedlnitelně mírně vyšší cenovky.



U nás takto až nízké ceny nemáme a jsme obecně pozadu za Německem ve zlevňování. Také je potřeba zohlednit rozptyl, kdy nejlevnější varianta může stát 115 % doporučené ceny, ale prémiové modely se budou pohybovat na 140 % doporučené ceny. Zdroj: 3DCenter.org

Obdobně se srovnaly ceny mezi RTX 3070 a RTX 3070 Ti, kde je nárůst výkonů minimální a spíše souvisí s vyšší spotřebou verze s označením Ti, tedy přetaktováním z výroby. Na jednu stranu je nyní lepší možnost výběru, protože jsou podobně naceněny výkonově konkurenční modely, ale už nejde najít vyloženě výhodnou koupi.

Hlavně u levnějších modelů se ovšem pokles ceny postupně zpomaluje. O kolik klesla cena grafika za dva lednové týdny, to trvalo v únoru celý měsíc a později březen i duben dohromady. Toto zpomalování je výraznější, když se blížíme k doporučeným cenám, a i v budoucnu bude ještě více zpomalovat, dokud nepřijdou nové generace a nezmění celý trh.

Blíží se refresh

Ve všech segmentech trhu mimo ten nejnižší dojde v brzkých dnech a týdnech ke změnám. AMD představí drobný refresh svých grafických karet s označením RX 6X50 XT. Ty nabídnou velmi mírný nárůst výkonu daný vyšší spotřebou a rychlejšími moduly GDDR6. Největší otázka je, co to udělá s dostupností a cenami. Je ovšem velmi pravděpodobné, že nahrazování původních modelů za nové potrvá a nebudou obměněny do měsíce nebo dvou.

Na jednu stranu je možné, že se nabídka na straně AMD krátkodobě zmenší a může to být i příležitost pro e-shopy, aby obnovily skladové zásoby. Ceny totiž drží nahoře i fakt, že obchody karty objednaly dříve za vyšší ceny s očekáváním určitých zisků, jenže ty se krátí každým týdnem spolu s tlakem trhu na ještě nižší ceny. Na druhou stranu mohou rychle přibýt nové skladové zásoby, které si AMD před vypuštěním na trh nahromadilo.

AMD má také prostor srovnat ceny, protože se jedná o první celistvější uvedení nových produktů na trh v normálnější době. Reálně se to ale nedá očekávat, neboť AMD si zároveň potřebuje připravit půdu pro nové grafiky přicházející na podzim. Ty budou jednak velmi výkonné, což značí vyšší cenu, a jednak kvůli inflaci a vyšším nákladům například v přepravě budou ceny automaticky vyšší než dříve.

(Co) má smysl kupovat?

Když si ceny konečně řádně sedají, znamená to, že rozdíly mezi jednotlivými GPU lépe reprezentují rozdíly mezi jejich výkonem v hraní (a ne těžbě Etherea). Nvidia zlevnila a na mnoha frontách tedy dohnala dříve levnější, a tedy výhodnější AMD. Proto se nedá říct, že by určitě modely byly velmi výhodné a jiné nikoli.



Aktuální situace s válkou na Ukrajině kryptoměnám příliš nenahrává, takže hodnota ani těžba nestoupají (a tím pádem se nezvyšují ceny GPU a nezhoršuje se jejich dostupnost). Na druhou stranu byl opět oddálen přesun etherea z PoW na PoS, který přestane využívat grafické karty pro těžbu této kryptoměny. Zdroj: Etherscan

Výjimkou je jen úplný vrch a spodek tabulky. Karty RTX 3090 (Ti) jsou stále neospravedlnitelně drahé, definitivní hřebík do rakve je při těchto cenách zmíněné představení mnohem výkonnějších generací na konci léta. Při necelém půlroku čekání bude za stejnou cenu k dispozici cca dvoj– až trojnásobný výkon. Naopak levné grafiky poslední generace od AMD jsou velmi předražené a chybí jim klíčové funkce, jejich cena by měla být násobně nižší (což se projevuje i na nižší reálné ceně oproti té doporučené).

Pokud si tedy říkáte, že jste právě přečkali strašlivé dva roky bez možnosti nákupu grafické karty a nyní se objevují první solidní příležitosti, možná vydržíte čekat ještě několik měsíců. Samozřejmě do té doby může trh opět upadnout do nedostatku a tehdy se vyplatí hned nakoupit, jinak příští generace přinesou pokrok ospravedlňující další čekání.