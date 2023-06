Přehled služeb pro posílání velkých souborů. Všechny jsou lepší než Letecká pošta a všechny jsou zdarma

Přílohy v e-mailu jsou vhodné na posílání souborů zabírajících jen jednotky megabajtů. Co když ale chcete někomu poslat něco objemnějšího? Existuje na to celá řada užitečných bezplatných služeb.

Posílání objemných souborů po internetu může být otrava, mimořádně usnadnit vám to však může nepřeberné množství služeb. Ne vždycky jsou však ty nejznámější tou nejlepší volbou. Tak kupříkladu na drobnější soubory čítající „jen“ desítky megabajtů je u nás stále populární leteckaposta.cz.

Uvědomte si však, že využívá nezabezpečené připojení (pouze http, ne https), takže data nejsou při přenosu nijak chráněna. Připojení je pomalé a nahrát můžete soubor o velikosti maximálně 161 MB. Jakákoli služba v našem výčtu je nesrovnatelně lepší...

Cloud versus úložiště

Pokud využíváte cloudové služby, jako je Dropbox, OneDrive, Drive apod., může pro vás být nejjednodušší daný soubor prostě jen nasdílet, vygenerovat na něj odkaz. Mnohdy to však není ideál­ní řešení, protože jej třeba nechcete mít uložený v cloudovém úložišti, nebo chcete časově omezit platnost odkazu a už na to nemyslet. Proto dává smysl se pro poslání objemného souboru dívat po separátní službě.

Kromě cloudových úložišť a služeb pro krátkodobé uchování souborů existuje i možnost přímého zaslání souboru příjemci pomocí peer-to-peer služby. Ideální pro ty, kdo nechtějí, aby se soubor někam ukládal

Tím prvním, co byste měli od služby pro posílání objemných dat vyžadovat, je zabezpečení přenosu. Ať máte zaručeno, že se soubor nedostane do nepovolaných rukou. Pokud však jde o citlivější data, je vhodné i ještě zaheslování stažení, takže už nebude stačit znát jen odkaz, ale také heslo. To umožňují zdarma jen některé ze služeb.

Často také chcete odeslat data co nejrychleji a je protivné se proklikávat, někde registrovat. V jednoduchosti je síla, což si mnohé služby uvědomují. Ideální je rovnou myší přesunout soubor do webové aplikace, a ta vygeneruje časově omezený odkaz na stažení. Mnohým se však může hodit rovnou hromadně rozeslat odkaz na e-mailové adresy. Na jednu není problém, ale větší množství zdarma už ano. Umí to však například www.sendbig.com (až 75 adres).