Přehled programů. Využijte naplno potenciál formátu PDF

Samostatnou kapitolou je podepisování dokumentů vlastnoručním podpisem. Pokud vás, stejně jako nás, zvedne ze židle pokyn „dokument si vytiskněte, podepište a odešlete zpět“, vězte, že existují elegantnější varianty. Možnost pro vložení podpisu ve formátu běžného obrázku umí zmíněný Foxit Reader a poradí si s ním i aplikace eSign z balíku Smallpdf, který jsme do výběru zařadili rovněž. Součástí obdobných nástrojů bývá i jednoduchá možnost podpis načmárat přímo myší, nebo ještě lépe na dotykovém displeji telefonu či tabletu. Specialitou je potom funkce v aplikaci Náhled v macOS, která umožňuje podpis importovat přímo z webkamery a převést do vektoru.

Vedle nástrojů pro editaci jsme ale vybrali i vhodného zástupce prohlížeče PDF. I tady vévodí Adobe se svým Acrobat Readerem, nám se však víc osvědčil Foxit Reader. Pokud totiž nechcete PDF pouze pasivně prohlížet (k čemuž ostatně stačí webový prohlížeč), budete vyžadovat nejspíš i prvky anotace, podporu záložek nebo přehledné rozhraní pro rychlou orientaci v dlouhých dokumentech. A přesně to Foxit nabízí.

Požadujete-li však interaktivní formulář obsahující kliknutelná textová pole, nabídky s výběrem z několika možností, automatické předvyplnění data nebo tlačítko pro odeslání formuláře, už to bude vyžadovat specializovaný nástroj. Z našeho testování nejlépe vyšel jotForm, se kterým si poradí – především díky šablonám – i méně zkušení uživatelé. Jeho velkou výhodou je navíc univerzálnost díky tomu, že běží kompletně ve webovém prohlížeči. Potřeba nejsou žádné prvky programování a vše lze jednoduše naklikat z přehledného rozhraní.

Ještě než se dostaneme k samotným programům určeným ryze pro PDF, hodí se připomenout, že do PDF už umí dokumenty uložit například i Word. Pokud tedy budete chtít vytvořit pouze jednoduchý formulář s textovými poli pro vytisknutí, nepotřebujete k tomu speciální nástroj. Ve Wordu pouze při ukládání zvolíte jako formát pro export PDF.

V souvislosti s vytvářením a editací PDF je nejčastěji zmiňován Adobe Acrobat (neplést s Acrobat Readerem). V jeho případě však jde o nástroj, jehož možnosti běžný uživatel zdaleka nevyužije, přívětivou není ani cenová politika Adobe, kdy jedinou možnost představuje předplatné 30 € za měsíc. Jakákoli alternativa je tak vítaná, a to i v případě, že pro více úkonů, které by Acrobat zvládl v rámci jednoho nástroje, bude nutné pracovat ve více aplikacích.

Do našeho výběru jsme tentokrát zařadili nástroje, které umožní jak editování PDF, snadné rozdělování nebo slučování dokumentů, tak webové sady miniaplikací, které se specializují na akce, jako je komprimace nebo konverze PDF souborů.

Smallpdf

www.smallpdf.com

platformy: web

plusy: Velmi přehledná rozhraní, univerzální použití, počet dostupných nástrojů

Velmi přehledná rozhraní, univerzální použití, počet dostupných nástrojů minusy: Cena placené varianty, bez lokalizace

Cena placené varianty, bez lokalizace cena: zdarma/90 €

Webová sada Smallpdf čítá několik velmi povedených nástrojů pro rychlou práci s dokumenty ve formátu PDF přímo v prohlížeči. Najdete zde jednorázové miniaplikace, jako je PDF to Word, která dokáže dokument převést na editovatelný soubor pro Word včetně převodu OCR. Obdobně potom můžete díky dalšímu nástroji převádět libovolné obrázky do PDF. O kus užitečnější je eSign PDF, který umí do nahraného dokumentu velmi jednoduše vložit podpis a následně jej takto podepsaný stáhnout. Podpis přitom můžete vytvořit přímo v aplikaci, případně jej nahrát z počítače. Smallpdf nabízí i aplikace pro spojování nebo naopak rozdělování PDF dokumentů, zabezpečení PDF heslem nebo kompresi pro zmenšení velikosti.