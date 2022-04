Přehled modelovacích programů pro 3D tiskárny. Vybrali jsme jen ty dobré a zároveň bezplatné

Ať už si na 3D tiskárně chcete vyrobit oblíbenou filmovou postavičku, nebo naopak jednoduchou náhradní součástku, nevyhnete se vlastnímu 3D modelování. Aplikací existuje spousta, stejně jako rozdílů v jejich kvalitě.

Tisk krásných postaviček brzy omrzí, najít připravený 3D model pro řešení vašeho problému je pohodlné, ale dříve nebo později se s 3D tiskárnou dostanete do situace, kdy bude potřeba vytvořit vlastní model (nebo upravit stažený z internetu).

K dispozici je spousta aplikací (webových i desktopových), které jsou pro tyto účely připraveny. Zvláště v posledních letech vznikla spousta těch, které běží pouze v prohlížeči a mají nabízet velmi jednoduché modelování pro všechny. Často jim však chybí i zcela základní funkce a další jsou dostupné za poplatek. Zároveň existují varianty, kde lze modelovat kompletně zdarma, v češtině a bez obtěžujících reklam.

Do výběru jsme zařadili webovou aplikaci, která pokryje jak úplné začátky s konstrukčním modelováním, tak pokročilejší návrh konstrukcí. Druhým programem je desktopový profesionální nástroj, který se bude hodit pro náročnější návrhy, u něhož není pro nekomerční použití nutné hradit poplatky. Do výběru jsme zařadili rovněž nejrozšířenější aplikaci pro práci s 3D modely, která není primárně pro 3D tisk připravená, pro tvorbu v rámci tzv. volného modelování je ale nejefektivnější.

Konstrukčně i volně

Každý, kdo se někdy alespoň okrajově zajímal o 3D modelování, začínal se základními tvary, kde se následně pracuje s jejich průniky, nebo naopak rozdíly a postupně se do hry dostávají i ručně nastavované parametry. Dohromady jde o parametrické konstrukční modelování, které je určeno pro vytváření konstrukčních modelů, nikoli organických tvarů, jako jsou modely figurek či postaviček.

Základem bývá práce s přesně nastaveným měřítkem a parametry, které musí odpovídat kýženým rozměrům v reálném světě. Zatímco u vytisknuté postavičky Dartha Vadera je jedno, zda bude mít o dva milimetry delší plášť, při tisknutí zlomeného držáku pro ventilátor musí vše perfektně lícovat.

Figurky a postavičky

Přesným opakem je volné modelování, kdy jde o virtuální podobu sochařství. Buď můžete zvolit variantu, kdy opravdu opracováváte virtuální blok, anebo tradičnější cestu modelování s povrchovou mřížkou. Ta pokrývá modelovaný objekt a její deformací dochází i k vytváření stále přesnějšího tvaru. Jde o stejný princip, který je využíván třeba při modelování postaviček do 3D her. Jen tady nepokračuje modelování přidáním správných textur, ale odesláním do sliceru, který postavičku vybaví potřebnými podpěrami pro tisk a vyrobí tiskové parametry pro tiskárnu.

S přibývajícím počtem vytisknutých vlastních modelů se začnete zdokonalovat nejen v samotných 3D editorech, ale také v práci se samotným tisknutým materiálem. Postupně se tak naučíte nejen lepšímu využívání podpěr, ale třeba také správnému směru pro tisk tak, aby byl výrobek co možná nejpevnější.