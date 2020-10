Přehled: Kdo má nejlevnější internet VDSL? Jak jsou na tom veřejné IP a Terminátor?

Je skoro zázrak, že z metalického vedení, které ještě 90. letech sloužilo téměř výhradně pro telefonní hovory, dnes dokážeme vyždímat internet schopný najednou přenášet několik velmi kvalitních video streamů v rozlišení 4K.

Díky historickému zázemí jsou tyto přípojky dostupné skoro všude. Cetin, který tuto síť spravuje po Telekomu a následně O2 (od něhož se odštěpil), má přípojky v dosahu 4,2 milionu domácností. Investiční plán v hodnotě 27 miliard korun prováděný mezi roky 2015 a 2022 má zajistit, že tato pevná síť bude mít perspektivu i do budoucna.

Díky předsouvání DSLAMů (tj zkrácení poslední míle) a nasazování nových technologií se internet na metalickém vedení stále zrychluje. Dle statistik z ledna 2020 má 60 % z oněch 4,2 milionu domácností možnost připojit se rychlostí 100 Mb/s a více. U 23 % je to 50 Mb/s, u 8 % pak 20 Mb/s a u zbylých 9 % je to pod 20 Mb/s.

Cetin je již nezávislý na O2 (byť mají stejného většinového vlastníka) a poskytuje jen velkoobchodní služby. Díky tomu je na trhu již 20 poskytovatelů internetu využívajících jeho infrastrukturu, kteří si navzájem dobře konkurují cenou i službami. Jak moc se jednotlivé nabídky liší, ukáže srovnávací tabulka na konci článku.

Výběr poskytovatelů

Přestože síť Cetinu obsahuje i tisíce přípojek s rychlostí 1 Gb/s, u nichž již vedou optická vlákna až do domu, v našem srovnání se zaměříme jen na ty nejpoužívanější typy přípojek, tedy VDSL s rychlostmi od 20 do 250 Mb/s. Vyloučili jsme též staré ADSL s rychlostmi do 16 Mb/s.

Cetin má velkoobchodní smlouvu s 20 partnery, jeden z nich (Gity) poskytuje internet pouze pro firmy, proto jsme jej ze srovnání vyloučili.



Mapka Cetinu ukáže, jaká rychlost je na vaší přípojce

Pokud již VDSL máte či byste na něj chtěli přejít, proběžně kontrolujte adresu na mapce zrychlujemecesko.cz. Na ní Cetin ukáže, jaká maximální rychlost je u vás dostupná (nemusí to být vždy spolehlivé). Obdobný formulář najdete také na webech poskytovatelů, ti si ale často rovnou řeknou i o telefonní číslo, aby vás následně mohli oslovit.

Smlouvy, aktivace, IPv4 a IPv6 adresy

Od letošního dubna platí novela zákona o elektronických komunikacích, která prakticky zahubila smlouvy na dobu určitou. Zatímco dříve poskytovatelé při závazku na rok nebo dva dávali výrazné slevy, dnes jsou ceny často stejné, ať už se dlouhodobě uvážete, nebo ne. U menších poskytovatelů ale může závazek pořád přinést zajímavou slevu.

Kde pak bývají větší rozdíly, jsou ceny za zřízení služby. Instalace a aktivace může někdy stát i více než tisícovku, při závazku pak poplatek klesá či se zcela zruší. Bohužel ne všichni v cenících uvádějí, kolik stojí aktivace nové linky (neplést s natažením linky k domu) či kolik uživatel zaplatí, pokud přejde od jiného poskytovatele VDSL. Jsou však tací, kteří novou instalaci i zřízení mají zdarma.

Ani v roce 2020 ještě není samozřejmé, že byste získali veřejnou IPv4 adresu. Někteří operátoři ji buď neposkytují vůbec (nebo to alespoň neuvádějí), nebo za ni chtějí příplatek. Ten se pohybuje od 39 Kč (Avonet) za měsíc až po 254 Kč (O2). Kupříkladu Eldata ale chce jen jednorázově zaplatit 300 Kč. Fixnet, Metronet nebo T-Mobile ale IPv4 nabídnou zdarma.

K podpoře IPv6 se pořád hlásí jen minimum poskytovatelů. 365internet rovnou říká, že tyto adresy nenabízejí, jiní jen mlčí. Avonet, Fixnet, Giganet, Metronet, T-Mobile a ÚVT ale nabízejí blok adres zdarma. O2 jako jediné IPv6 zpoplatňuje, a to částkou 120 Kč měsíčně za blok /64.

Terminátor

Velkou novinkou ve VDSL je zavádění speciálních modemů Terminátor spravovaných přímo Cetinem. Operátor jím ukončí přípojku, z ní pak už vede jen ethernetový konektor RJ-45. Uživateli tak stačí jen (Wi-Fi) router s podporou funkcí VLAN a PPPoE, kterých je na trhu rozhodně víc než kvalitních VDSL modemů.

Kromě toho, že je Terminátor teoreticky nejlepším možným zakončením VDSL, tak výhradně jeho prostřednictvím se může rychlost připojení zdvojnásobit. Cetin totiž v síti zavádí tzv. bonding. Ten spojí dvě linky do jednoho modemu, čímž prakticky naroste rychlost downloadu i uploadu na dvojnásobek. Hlavně při výstavbě sítě v 90. letech se do bytů běžně tahalo více párů linek.

Díky bondingu tak můžete dosáhnout rychlostí od 40 do 500 Mb/s v závislosti na tom, co linka a poskytovatel dovolí. Vyšší rychlosti ani nemusí být za příplatek. Naopak často se připlácí ze Terminátor, jehož měsíční pronájem bývá oko 30 Kč. Někteří poskytovatelé ale jeho cenu rozpustili přímo do tarifů.

Nejlevnější VDSL

Ale teď k tomu, kvůli čemu jste na článek klikali:

Nejlevnější připojení s rychlostí 20/2 Mb/s stojí 369 Kč (Eri), nejdražší 500 Kč (Telly).

Nejlevnější připojení s rychlostí 50/5 Mb/s stojí 404 Kč (365internet), nejdražší 550 Kč (Telly).

Nejlevnější připojení s rychlostí 100/10 Mb/s stojí 476 Kč (365internet), nejdražší 650 Kč (Telly).

Nejlevnější připojení s rychlostí 250/25 Mb/s stojí 566 Kč (365internet), nejdražší 799 Kč (více operátorů).

Výhodné ceny 365internetu jsou podmíněny tím, že zaplatíte na rok dopředu. Slevy při předplacení služeb nabízejí i další, navíc včetně kratší frekvence plateb.

Zvláštním případem je Eri (Český bezdrát), který má opravdu nepřehledný web a také dost matoucí ceník. Jednak si můžete vybrat závazek o délkách 3, 6, 12 a 24 měsíců a jednak i různou frekvenci plateb (1, 3, 6 a 12 měsíců). Delší úvazek i nižší frekvence znamenají různé slevy. Když budete platit každý půlrok, paušál bude o 3 % levnější a každý 7. měsíc bude zdarma. Když zaplatíte jednou ročně, sleva bude 5 % a navíc bude zdarma 13. a 14. měsíc.

Pomyslným „vítězem“ srovnání je Metronet. Ten také nabízí velké slevy za roční přeplácení, navíc má i bezplatnou aktivaci, IPv4 a IPv6 adresy i modem Terminátor s bondingem.

Pro vás by ale hlavním parametrem neměla být jen cena. Velcí operátoři typu O2 mohou být dražší, ale budou také mít lepší/rychlejší uživatelskou podporu na telefonu i online. Poskytují vlastní IPTV s exkluzivními stanicemi. Pevný internet, mobilní služby a televizi pak většinou můžete sloučit do jednoho výhodnějšího balíčku.

Srovnání tarifů VDSL internetu, ceny platné k 5. 10. 2020 Poskytovatel 20/2 Mb/s 50/5 Mb/s 100/10 Mb/s 250/25 Mb/s Zřízení Přechod Veřejná IPv4 IPv6 Terminátor 365internet (bez závazku) 429 Kč 449 Kč 529 Kč 629 Kč 999 Kč 199 Kč 99 Kč ne 0 Kč 365internet (platba na rok dopředu) 386 Kč 404 Kč 476 Kč 566 Kč 99 Kč 1 Kč 89 Kč ne 0 Kč AIM (bez závazku) 399 Kč 499 Kč 599 Kč 799 Kč 2 599 Kč ? 100 Kč ? 25 Kč Avonet (bez závazku) 449 Kč 549 Kč 649 Kč 799 Kč 1 500 Kč ? 39 Kč 0 Kč (/56) ? Eldata (bez závazku) 449 Kč 499 Kč 599 Kč 799 Kč 1 500 Kč ? 300 Kč* ? ? Eldata (závazek na 24 měsíců) 449 Kč 499 Kč 599 Kč 799 Kč 1 Kč ? 300 Kč* ? ? Eri / Český bezdrát (závazek na 3 měsíce) 369 Kč 499 Kč 599 Kč 719 Kč 999 Kč ? 99 Kč ? 39 Kč Eri / Český bezdrát (závazek na 24 měsíců) 369 Kč 429 Kč 529 Kč 599 Kč 999 Kč ? 99 Kč ? 39 Kč Fixnet (bez závazku) 500 Kč 500 Kč 600 Kč 650 Kč 1 300 Kč 150 Kč 0 Kč 0 Kč (/60) 50 Kč Giganet (bez závazku) 390 Kč 440 Kč 490 Kč 620 Kč 990 Kč ? 99 Kč 0 Kč (/64) 0 Kč Metronet (bez závazku) 399 Kč 499 Kč 599 Kč 699 Kč 0 Kč ? 0 Kč 0 Kč (/56) ? Metronet (platba na rok dopředu) 379 Kč 409 Kč 499 Kč 629 Kč 0 Kč ? 0 Kč 0 Kč (/56) 0 Kč Nej.cz (bez závazku) 419 Kč 449 Kč 549 Kč 649 Kč 1 990 Kč 500 Kč 99 Kč ? ? Nej.cz (závazek na 24 měsíců) 419 Kč 449 Kč 549 Kč 649 Kč 200 Kč 0 Kč 99 Kč ? ? Nordic Telecom (bez závazku) 395 Kč 495 Kč 595 Kč 695 Kč 495 Kč ? ? ? ? O2 (závazek na 24 měsíců) 399 Kč 499 Kč 599 Kč 699 Kč 99 Kč ? 254 Kč **120 Kč (/64) ? Quadruple (bez závazku) 399 Kč 499 Kč 599 Kč 669 Kč 1 260 Kč ? 99 Kč ? 35 Kč Quadruple (závazek na 24 měsíců) 399 Kč 499 Kč 599 Kč 669 Kč 1 Kč ? 99 Kč ? 35 Kč Telly (bez závazku) 500 Kč 550 Kč 650 Kč 700 Kč 1 000 Kč 0 Kč 200 Kč ? ? T-Mobile (bez závazku) 399 Kč 499 Kč 599 Kč 799 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč (/56) ? Tvinet (bez závazku) 411 Kč 488 Kč 588 Kč 660 Kč 1 320 Kč 150 Kč 50 Kč ? ? Tvinet (závazek na 24 měsíců) 370 Kč 440 Kč 530 Kč 595 Kč 500 Kč 150 Kč 45 Kč ? ? ÚVT (bez závazku) 454 Kč 520 Kč 550 Kč 660 Kč 649 Kč ? 90 Kč 0 Kč (/56) 30 Kč Viridium (bez závazku) 399 Kč 459 Kč 549 Kč 599 Kč 1 199 Kč 189 Kč ? 0 Kč (/64) ? Viridium (závazek na 24 měsíců) 399 Kč 459 Kč 549 Kč 599 Kč 890 Kč 1 Kč ? 0 Kč (/64) ? Vodafone (bez závazku) 399 Kč 499 Kč 599 Kč 699 Kč 0 Kč ? 175 Kč ? ? WIA (bez závazku) 449 Kč 499 Kč 599 Kč 689 Kč 599 Kč 0 Kč 119 Kč ? ? WIA (platba na tři měsíce dopředu) 389 Kč 439 Kč 539 Kč 629 Kč 599 Kč 0 Kč 119 Kč ? ?

*Jde o jednorázovou platbu

**Dynamický prefix je zdarma, příplatek je za pevný.