Bunda se solárními panely, nafukovací displej nebo křeslo s klimatizací. Přehled nejzajímavějších inovací z CESu

Anker na stánku ukázal bundu pokrytou solárními panely, které prý generují až 30 W. Uvnitř je kabel s koncovkou USB-C, kterým můžete za chůze nabít třeba mobil. Aby to ještě více připomínalo kyberpunk, tak uvnitř jsou i vetkané svítící LED pásky.

Pokračování 5 / 11

Místo myši náramek

Ještě v průběhu ledna se začne prodávat chytrý náramek Mudra Link. Obsahuje neurální senzor a šestiosý gyroskop s akcelerometrem, ale neslouží ke sledování denních a nočních aktitiv, jako to známe odjinud. Mudra má za cíl nahradit VR ovladače nebo myši. Umí totiž sledovat gesta prováděnou rukou i prsty a to pak přes Bluetooth přenáše do počítače, mobilu nebo brýlí. Stojí 199 dolarů.