Populární výrobce počítačových periferií se pouští do nového oboru. Razer Rapunzel je unikátní nanovrstva, díky které budou moci vlasy měnit barvu v 16,8 milionu odstínech. Přeliv se nastaví v mobilní aplikaci a pomocí systému Razer Chrome je možné synchronizovat barevné nastavení vlasů, klávesnice i ventilátoru v PC.

Stack Overflow uvádí klávesnici The Key . Má jen tři tlačítka pro kopírování a vkládání a kódu, nic víc už dnešní vývojáři nepotřebují, všechno už někdo napsal před nimi.

Pet Center začal za necelých 15 tisíc korun prodávat unikátní Animax Talk. „Obojkový překladač v reálném čase převádí do lidské řeči kočičí mňoukání, předení, vřískání i psí štěkot, vrčení, kňučení a ňafání. Revoluční technologie pracuje s unikátním algoritmem a kvantovou superpozicí fermionů v podmínkách absolutního vakua. To vše ve formě slušivého obojku, který stačí připnout zvířeti na krk, spárovat s chytrým telefonem přes Bluetooth,“ uvádí obchod.

Všechno to byla pravda, ale s CZC.Deštníke se nemusíte bát. Vypadá jako obyčejný deštník, ale díky tridimenzionální krystalicko-laserové atrofické deamorfizaci blokuje škodlivý signál 5G a nespadne na vás ani kapka chemtrails. Podle druhého největšího e-shopu prý chrání také před sluníčkářskými a kavárenskými médii.

Zásilkovna odkoupila poštovní schránky

„Z-Box Mini na rohu ulice, to není nějaká lecjaká věc,“ řekl by Jiří Wolker, kdyby žil o 100 let později. Zásilkovna totiž oznámila, že od České pošty převzala všech skoro 16 tisíc schránek a udělá z nich miniaturní výdejní boxy.

„Z-Boxy Mini fungují na stejném principu, jako klasické Z-Boxy, které se mezi zákazníky během několika málo měsíců staly velmi populární. Ovládají se jednoduše přes mobilní aplikaci Zásilkovna, ke svému provozu potřebují minimum energie, kterou získávají přes malé solární panely. Pro zákazníky fungují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,“ uvádí Zásilkovna.