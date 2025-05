Preferujete adresní řádek v mobilním prohlížeči nahoře, nebo dole?

Řada mobilních prohlížečů už vám dovolí nastavit, jestli chcete mít adresní řádek blíž k palci, nebo klasicky nahoře jako na počítači. Který způsob vám vyhovuje více? Jaký prohlížeč vlastně používáte? A znáte nějaké tipy, jak usnadnit prohlížení mobilního webu?

Karel Kilián

Je mi to jedno

Nikdy mě nenapadlo přemýšlet nad tím, kde mám na mobilu adresní řádek v prohlížeči. Ano, na počítači je samozřejmě nahoře a jinak bych to určitě nechtěl. Na mobilu ale prostě zadávám adresu tam, kde se mi adresní řádek zobrazí. Protože střídám telefony, tak je to jednou nahoře, jindy zase dole. Ani jedno z toho mi nepřipadá lepší, nebo horší.

Martin Chroust

Raději nahoře

Zvykl jsme si na adresní řádek nahoře, což je u mě pozůstatek z desktopu. Veškeré prohlížeče, které v mobilu používám (Chrome, Samsung Internet) mají adresní řádek nahoře a přijde mi to zcela přirozené, byť u některých lze řádek posunout do spodní lišty. Naopak v Safari, kdy je řádek defaultně dole, je to pro mě už na první pohled trochu zvláštní. A rozhodně neprahnu po tom, abych jej měl ve spodní části stránky, resp. v tom nevidím žádnou přidanou hodnotu. Když třeba v Safari chcete obrazovku se zadání URL adresy zavřít, křížek je v pravém horním rohu a člověk se tak stejně natahuje prstem.

Když už se natahuju při běžném používání smartphonu, lišta prohlížeče na tom vlastně nic nezmění. Nehledě na to, že často navštěvuji podobné stránky a stačí mi z adresy zadat jen pár znaků. Přejížděním prstu přes adresní řádek přepínám mezi kartami prohlížeče. Osobně také oceňuji funkci pro zobrazení karet v prohlížeči Samsung Internet, která mi otevřené stránky zobrazí s klikatelnými lištami. Místo častého přepínání mezi kartami přes tlačítko v liště můžu přepínat karty prakticky stejně rychle jako u desktopového prohlížeče.

Filip Kůžel

Je mi to jedno

Musel jsem se jít podívat do mobilu, kde takový řádek mám a v mobilním Firefoxu i Chromu je nahoře. Nikdy mě nenapadlo to řešit, zkusím si ho posunout dolů, co to se mnou udělá...

Marek Lutonský

Raději dole

Zkusil jsem to před lety, když s touto možností přišlo Safari v iOS 15. Zpočátku byl adresní řádek dole zvláštní, vadil mi tam, ale rychle jsem si zvykl. Pole je po ruce, k tomu se s ním dá využít gesto prstem pro přepínání mezi otevřenými stránkami. Ocenil bych to i na iPadu, kde ale tato možnost není.

Tomáš Holčík

Je mi to jedno

Mám ho v Chrome na Androidu nahoře a nemám potřebu to měnit. Přijde mi to stejné jako na desktopu, takže prostě vím, že nahoře se něco zadává. Když mi ho dají dolů, asi to rozchodím, ale nahoře mi vůbec nevadí. Důvodem pro umístění dolů je asi snadnější ovládání při držení mobilu v jedné ruce, ale když čtu, ovládám a měním webové stránky, stejně většinou používám obě ruce.

Lukáš Václavík

Raději dole

Vždycky jsem si říkal, co za člověk jej preferuje nahoře. No a koukám, že jsem s tou lištou vespod vlastně v menšině. Jsem prostě dolňák. Rád ovládám mobil jednou rukou a palcem nahoru pohodlně nedosáhnu ani na iPhonu 13 mini. Byl jsem rád, když se Safari naučil lištu přesunout dolů. Ale nemám rád Safari, takže jsem čekal na další prohlížeče, až jej budou následovat.

Konečně to od nedávna umí i Microsoft Edge. Úplně nejlepší volnost mi ale dává Vivaldi, kde si dokonce můžu aktivovat zobrazení oušek/karet jako na desktopovém počítači. Ale samotná lišta dole mi stačí, zase tolik stránek najednou neotevírám a gesto pro procházení mezi nimi mi dostačuje.

Jakub Čížek

Je mi to jedno

Abych pravdu řekl, až na základě této ankety jsem se dozvěděl, že mohu v mobilním Chromu přehodit adresní řádek do zápatí. Vyzkoušel jsem si to a vrátil se zase zpět. Nevidím žádnou zjevnou výhodu – asi mám dostatečně dlouhé prsty –, takže pokud to Google nezmění ve výchozím stavu, nemám úplně motivaci z čista jasna a po šestnácti letech používat něco jinak jen proto, že to jde.

A co vy, preferujete adresní řádek v mobilním prohlížeči nahoře, nebo dole?