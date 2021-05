Představte si přijímací pohovor přes TikTok. Brzy to může být reálné, chystá nástroj pro firmy

TikTok neustále pokukuje po rozšíření své působnosti a aby získal trochu na serióznosti. Nejnovější oblastí, na kterou se plánuje zaměřit, jsou lidské zdroje neboli HR. Sociální síť podle serveru Axios pracuje na novém nástroji, skrze který by firmy hledaly na TikToku pracovní kandidáty. Bylo by to trochu jako LinkedIn, jen pro generaci Z, která místo sestavení životopisu něco popíše (zazpívá?) do videa.

Není to přitom nadsázka. TikTok opravdu podle zdrojů serveru zamýšlí, že by nástroj lidem na sociální síti pomáhal hledat zaměstnání, prezentace kandidátů by probíhala přes krátká videa. Firmy by tato videa vyhledávaly a pak vyhodnocovaly, kteří uživatelé jim „sednou“.

TikTok dokonce novinku již testuje ve spolupráci s několika společnostmi, mezi kterými jsou například sportovní kluby. Nástroj by ve svém základě byla separovaná stránka, která by se sociální sítí byla jen integrovaná – nacházela by se na ní životopisná TikTok videa. Uživatelé by pak dostali možnost si tyto záznamy přidat i na svůj klasický profil, nebo je nechat pouze na stránce HR.

Myšlenka podle zástupce společnosti nepochází z nitra TikToku, ale od samotných lidí. Jak popsal před několika týdny pro The Washington Post, moderátoři si všimli, že uživatelé – ti mladší z generace Z – organicky sami od sebe začali hledat na TikToku tipy, jak uspět při hledání zaměstnání. Firma tak jen využila tohoto trendu a rozhodla se dát mu formu. Vše se ovšem zatím nachází v beta verzi a není jasné, kdy by mělo proběhnout oficiální představení.