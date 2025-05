Předplatné kvůli němu zdražilo, ale je skoro nepoužitelný. Otestovali jsme Copilot v Microsoft 365

Redmondští v Česku 16. ledna zdražili předplatné svých služeb Microsoft 365. Cena se v tuzemsku roky nezměnila, takže navýšení by se s ohledem na inflaci dalo pochopit. Jenže Microsoft zdražení spojil s integrací AI přímo do nástrojů Office, mj. do Wordu, Excelu, PowerPointu nebo nového Outlooku.

Řada lidí si tak nemalé zdražení oprávněně spojí právě s AI. V tu chvíli se můžete logicky ptát, jakou hodnotu vám Copilot přináší. Proto si dnes přiblížíme jeho schopnosti.