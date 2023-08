Před rokem jsme objevili Midjourney. Teď porovnáme, jak se tento AI generátor obrázků zlepšil

Přesně před rokem jsme objevili Midjourney. Věděli jsme o něm už dřív, dostávaly se k nám zajímavé generované obrázky. Ale až o předposledním srpnovém víkendu v roce 2022 jsme otevřeli Discord a začali zjišťovat, jak se s touto obrázkovou AI vlastně pracuje.

V pondělí 29. srpna 2022 jsme potom na Živě vydali článek; snad i první návod v češtině, jak Midjourney používat:

V tomto loňském článku jsme na ukázku nechali prompty. Za rok se tohle slovo, kterým se označují zadání pro nástroje AI, už tak vžilo, že ho ani není třeba vysvětlovat nebo dokonce překládat.

Stejné prompty jsme nyní vzali a pustili je do současného Midjourney. Pro porovnání, jak se služba za rok vyvinula. V každé sérii obrázků najdete na prvním místě loňský výsledek, tenkrát nejlepší z mnoha pokusů, a pod ním čtyři obrázky generované stejným promptem ze srpna 2023.

Od morčat k indickému steampunkovému městu



Portrait of fluffy guinea pig, red haired, studio ghibli, cinematic lighting, ultra quality, 4k, octane render, ultra detailed --ar 16:9

Pod každou sérii obrázků i v jejich popiscích je přesný prompt, který jsme loni i letos použili. Pro větší rozdíly mezi výstupy jsme jen navíc použili parametr chaos 25 (--c 25). Zajistí, že se obrázky ve čtveřici náhledů víc liší.



Scary future house, ufo flying around, dark scary style, ultra realistic, detailed, arial view --ar 2:1

Letos jsme výběru nevěnovali tolik času. Každý prompt jsme jsem v Midjourney odeslali dvakrát, získali dvě čtveřice obrázků a z nich vybrali čtyři pro ukázky v tomto článku. Loňských pokusů pro získání jednoho obrázku bylo mnohem víc.

Ancient world with computers, colourful background --ar 2:1

Následující sadu obrázků jsme loni použili v postupu, jak s Midjourney na Discordu pracovat. V ukázce ale byl i prompt, mohli jsme ho proto zkusit i dnes.

Cute mystical underwater creature with big eyes, bright colours, nice depth of field

Loni Midjourney používala model v3, asi první, kde vygenerované obrázky začaly být použitelné. Šlo to jinak tenkrát dost rychle: model v1 byl zveřejněný v únoru 2022, model v2 v dubnu, v3 v červenci.



Portrait of hyperrealistic woman alien at futuristic computer, octane render, colourful background --ar 2:1

Dnes Midjourney používá model v5.2 a vedle toho oddělený model niji pro výstupy ve stylu anime. Každý z modelů má potom ještě další parametry, které výstup ovlivňují. Postup vydávání modelů se trochu zpomalil, v5 je s námi od března 2023, Midjourney teď přidává jen desetiny.

Future world, m.c. escher style, night, ultra realistic, detailed --ar 2:1

Asi největší kvalitativní změna v Midjourney přišla v listopadu 2022 s modelem v4. Do té doby byly obrázky hodně stylizované, nedalo se mluvit o realistických výstupech. Měly své kouzlo, ale teprve s v4 se objevily „fotky“.

Tento model dlouho generoval pouze čtvercové obrázky. My na Živě ale potřebujeme k článkům širokoúhlé nudle 2:1, tak jsme v té době hodně zkoumali možnosti, jak čtverce protáhnout a dokreslit. Výstupy z Midjourney nejsou největší, takže ořez z čtvercového formátu většinou nestačil. Dnes by to už díky funkci Pan bylo snadné, na sklonku roku 2022 jsme zkoušeli mimo jiné outpainting v DALL-E, ale nebylo to ještě úplně ono.

V tomto článku stále pokračujeme s ukázkou rozdílů mezi Midjourney v3 ze srpna 2022 a modelem v5.2 z letošního srpna.

Scary house with climbing plants, colourful birds flying around, male peacock on the ground, dark scary style, ultra realistic, detailed, arial view --ar 2:1

Na Živě se dnes už bez Midjourney neobejdeme. Tedy nechtěli bychom se obejít, protože je to skvělý nástroj pro přípravu ilustračních obrázků. Midjourney hned otvíráme, když chceme ilustraci k článku, ke kterému není vhodná fotka. S placenou fotobankou pokračujeme, až když se nám v Midjourney nedaří. Příprava obrázků s AI nástroji je časově náročnější, získáme tím ale unikátní výsledek, ne sterilní fotobankový ilustrák.

Brzy nás také čeká debata, jestli paušální platbou hrazenou fotobanku vůbec budeme obnovovat na další rok. O obnově předplatného Midjourney nemá smysl diskutovat, bez něj to už nejde.

Indian fantasy steampunk, city with big thin bridges between the houses, steampunk airships in the sky, ultra realistic, detailed --ar 2:1

Tady je malá ukázka perexových ilustračních obrázků, které jsme pro články dělali pomocí Midjourney. Za ten rok jich byly stovky. Samozřejmě je v takovém případě označujeme, aby bylo jasné, že jde o výsledek práce AI.

Midjourney je nástroj, se kterým je potřeba naučit se pracovat. I když nějaký výsledek dostanete z každého promptu, časem zjistíte, co funguje dobře, co hůře, jaká slova volit, jak dosáhnout požadovaného stylu a výsledku.

Hodí se sledovat ostatní, inspirovat se jejich zadáním. Na X máme veřejný seznam s účty, které zveřejňují zajímavé postupy a výsledky, často rovnou s prompty.

Tento týden pak Midjourney nabídlo inpainting. Po dnech používání si už dovolím říct, že je to jedna z největších inovací, které se v této službě za rok našeho používání objevily. Hodně mění – ulehčuje – způsob práce.

Na druhém listu článku najdete ještě jedno srovnání. Pár dnů poté, co jsme loni začal Midjourney zkoumat, jsem nechal vygenerovat dvacet obrázků podle názvů skladeb The Beatles. Tenkrát jsem z nich připravil kvíz, aby zájemci zkusili skladby poznat. Stejné prompty jsem použil i teď po roce, opět pro srovnání vývoje kvality výstupů.