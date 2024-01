Před 15 lety vytěžili úplně první bitcoin. V blockchainu navždy ukrývá tajnou zprávu

Bitcoin dnes slaví další velké výročí. Zatímco 31. října 2023 jsme slavili 15 let ode dne, kdy Satoshi Nakamoto představil světu white paper s technickými specifikacemi, na 3. leden 2024 připadá 15. výročí od oficiálního spuštění sítě a vytěžení prvních bitcoinů. Konkrétně šlo o tzv. Genesis blok, tedy blok s pořadovým číslem 0, na který pak řetězením navázaly další bloky vytěžené po něm. Každý nový blok obsahuje odkaz na ten předchozí, díky čemuž vlastně vznikl samotný pojem blockchain.

Genesis blok před 15 lety vytěžil ještě sám Satoshi Nakamoto a je veřejně k prohlédnutí v blockchain exploreru. V něm uvidíte, že k jeho vytěžení došlo přesně 3.1. 2009 v 19:15 našeho času. Tím, že v tu chvíli síť nikdo jiný nepoužíval, bylo vytěžení zcela bez poplatku. Odměnou za vytěžení bloku tehdy Satoshi Nakamotovi bylo 50 bitcoinů, které jsou však v rámci Genesis bloku navždy zamknuté a nejde je utratit. K utracení bylo možné použít až odměny z následujících vytěžených bloků.



Genesis blok bitcoinu v sobě skrývá titulek deníku The Times z tohoto dne o finanční pomoci bankám

Zajímavostí Genesis bloku je ukrytá zpráva. Jedná se o krátký text „The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”. Z toho lze pochopit, že šlo o titulek z deníku The Times, který ten den informoval o tom, že kancléř hodlá podruhé přinést finanční pomoc bankám.



Obsah Genesis bloku bitcoinu v HEX formátu s ukrytým titulkem z deníku The Times.

Pro kontext jen dodám, že v té době právě vrcholila ekonomická krize a došlo i ke krachům bank v čele s bankou Lehman Brothers. Spuštění Bitcoinu v té době mělo být odpovědí na situaci a upozornění na nedostatky centralizovaného finančního systému. Bitcoin přinesl alternativu v podobě plně decentralizovaného systému, který není závislý na žádném subjektu ani instituci.