Před 15 lety skončil prohlížeč Netscape. V 90. letech zpopularizoval a formoval web

Roky mrtvou značku si budou pamatovat jen ti, kteří byli u první fáze rozvoje webu v 90. letech. Netscape ovládal trh před érou Internet Exploreru a byl to také první komerční prohlížeč. Odhadem si usurpoval 80–90 % trhu v polovině 90. let. Byl to mnohem menší trh než dnes, bylo to ale i období živelného rozvoje mladé platformy a Netscape spolutvářel její podobu.

Na slavném prohlížeči pracoval mj. Brendan Eich, tvůrce programovacího jazyku JavaScript, který dodnes používá drtivá většina webových stránek. V září roku 1995 vyšel Netscape Navigator 2 a stal se prvním prohlížečem, který podporoval JavaScript a animované GIFy. Nabídl také dobrý uživatelský komfort.

Netscape tvořili lidé, kteří předtím pracovali na Mosaicu. Ten patřil k úplně prvním prohlížečům a popularizoval web v první polovině 90. let, jenže během několika málo let jej Netscape vymazal z mapy. Mosaic nezmiňuji náhodou. Licencoval si ho totiž Microsoft, a tak vzniknul Internet Explorer.

Jeho nástup byl přitom podobně razantní a udělal Netscapu to, co Netscape o pár let dříve Mosaicu. Internet Explorer 4 přišel na podzim 1997 a byl už integrovaný do Windows. Netscape si nemohl dovolit dotovat vývoj, takže byl prohlížeč uvolněn zdarma pro domácnosti, nikoli však pro firmy.

Microsoft měl silovou převahu a Netscape neměl tak významnou přidanou hodnotu, aby si udržel svou pozici. Ve chvíli, kdy Internet Explorer dotáhl konkurenta stran funkcí a začal jej překonávat, bylo vymalováno.



Netscape Navigator 3 (obrázek: Indolering / Wikimedia Commons / CC0 1.0)

Dnes podobně dramatické proměny již nejsou možné, což souvisí s tím, že web dospěl. Jenže nástup Internet Exploreru byl svého času tak razantní, že Netscape zveřejnil zdrojové kódy a začátkem roku 1998 Brendan Eich a další lidé z Netscapu založili projekt Mozilla. Vývoj Netscapu pokračoval pod AOL od března 1999, kdy už ale vznikal na bázi produktů od Mozilly.

Neměl čím zaujmout, v posledních letech to byl doslova jen převlečený Firefox a vývoj a podpora se definitivně zastavily 1. března 2008.