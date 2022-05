Před 15 lety přišlo Street View. Google nás pustil do ulic, moří či vesmíru

V roce 2007 přišel první iPhone a Kindle. Lidé si začali pomalu zvykat na Facebook, který se otevřel všem uživatelům. YouTube slavnostně zavedl podporu videa v rozlišení 480p (HD obecně tehdy bylo v plenkách). Google za ním stojící ale způsobil jinou revoluci – mapám dal nový rozměr. V úterý 29. května 2007 totiž oficiálně spustil Street View.

Panoramatické snímky z perspektivy lidských očí nám ukázaly pět amerických velkoměst San Francisco, New York, Las Vegas, Miami a Denver. Stačilo přetáhnout žlutého panáčka do modře vyznačené ulice na klasických mapách a pak se pomocí šipek ploužit ulicemi. Místním to pomohlo v lokalizaci podniků a orientaci ve městě, návštěvníkům zase snímky připomněly, kudy dříve bloudili.

„Velmi jsem si to užíval. Procházel jsem městy, kde jsem před lety byl, připomínal si známá místa. Tady jsem parkoval, tady bydlel, sem jsem se dostal takřka omylem a hodně se mi tam líbilo, tady byla ta skvělá prodejna s fotoaparáty… Znovu jsem si prošel nejklikatější ulici na světě, virtuálně navštívil herny v Las Vegas, projel po mostě Golden Gate,“ rozjímal se před 15 lety v dobovém článku Marek Lutonský.

Street View mimochodem nebyla první komerční služba podobného ražení, o rok dříve ji spustil City8 v čínských městech Peking a Šanghaj. Google nicméně na vývoji pracoval již od roku 2001, kdy podobné funkce byly ještě sci-fi a běžné nebyly ani satelitní/letecké mapy.

Googlovská panoramata však rozhodně byla nejvlivnější a dodnes udávají směr jak technologicky, tak i právně. Kvůli Street View se totiž měnily zákony nebo zaváděly vyhlášky, které regulovaly, co vlastně kamera může vidět. Google již sice od začátku rozmazával obličeje a registrační značky aut, ale kritikům vadilo, že kamera na autech je vysoko, takže lidem kouká přes plot na pozemek. Technika ve vozech navíc zaznamenávala okolní Wi-Fi sítě, které Googlu pomáhají zpřesňovat mobilní navigaci.

V Německu je kvůli tomu Street View dodnes výrazně omezené, takže funguje jen v pár městech a i v nich si řada uživatelů nechala rozmazat vlastní domy. Firma narazila také v Česku. V létě 2010 ji ze stejných důvodů zakázal snímkování Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokračovat mohla až o necelý rok později, kdy snížila výšku kamer o 40 cm na 2,3 metru.

To už ve světě nejezdila jen auta s podivným stožárem na střeše, ale i jiné prostředky. V roce 2008 začal Google používat šlapací tříkolky (2008), sněžné skútry (2010) nebo batohy Trekker pro pěší turisty (2013). Vedle toho ale Google odeslal i velblouda, snímkovací zařízení umístil i na loďky či podmořské kluzáky. Standardní výbavou jsou dnes i speciální vozíky pro focení interiérů. Někdy ale musely stačit jen malé panoramatické kamery, třeba když nám přes pěti lety

ukázal Mezinárodní vesmírnou stanici.

Vlastní alternativu Street View dnes mají všechny velké mapové služby, tedy ty od Microsoftu, Applu, Yandexu nebo Baidu. V Česku je s velkým úspěchem buduje Seznam, ale ještě přes jeho Panoramou i Google Street View u nás v několika městech fungoval rumunský Norc. Za konkurenci dnes můžeme považovat i méně známé Mapillary, kde snímky vznikají díky práci komunity. Díky (i kvůli) tomu funguje v pár českých ulicích.