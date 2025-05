Před 100 lety se narodil John Cocke – excentrický kuřák a autor procesorové architektury RISC

John Cocke se narodil v roce 1925 v Charlotte v Severní Karolíně. Jeho otec Norman byl prezidentem společnosti Duke Power Company (později Duke Energy) a členem správní rady Duke University, kterou také John vystudoval. V roce 1946 získal inženýrský titul v oboru strojírenství a v roce 1956 doktorát z matematiky. Po ukončení studia nastoupil do IBM a v tamním výzkumném centru T. J. Watsona pracoval až do svého odchodu do důchodu o 37 let později.

RISC architektura

John Cocke zásadním způsobem přispěl k architektuře vysoce výkonných počítačů a k návrhu optimalizačních překladačů. Od roku 1975 vedl v IBM původně čistě výzkumný projekt 801 Minicomputer, který ale později vyústil v komerční produkt. Princip návrhu počítače 801 byl založen na těsném propojení – a současném vývoji – hardwaru a překladače. Výsledná architektura se lišila od tehdy běžné praxe, kdy bylo mnoho složitých instrukcí zabudováno do hardwaru.