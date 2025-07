Přechod na Windows 11 25H2 bude rychlý a bezproblémový. Loni jste stáhli gigabajty, letos to budou kilobajty

Microsoft koncem června poprvé připustil, že letos vydá Windows 11 25H2. Překvapení to není, protože nové hlavní verze operačního systému vychází každý rok. Aspoň bezpečně víme, jak proběhnou vydání a migrace. Tyto detaily si přiblížíme, ať víte, co čekat. Připomeneme si s tím rozdíly mezi upgrady a aktivačními balíčky.

Ve druhé polovině roku dostaneme aktualizaci menšího rozsahu. Nové funkce do stávajících instalací Windows 11 24H2 doplní servisní aktualizace. Budou vypnuté a k životu je přivede aktivační balíček (tzv. enablement package). Tento balíček Windows řekne, že se nové funkce mají probudit. Dále přepíše číslo verze, v tomto případě z 24H2 na 25H2. Aktivační balíčky dosud měly nízké stovky kilobajtů a s největší pravděpodobností to tak bude i tentokrát.

Tento distribuční koncept se podle potřeby používá v posledních šesti letech. Poprvé se díky aktivačnímu balíčku z Windows 10 1903 stala verze 1909. V posledních pár letech Microsoft začal silně spoléhat na řízenou distribuci obecně, nejen s hlavními verzemi Windows. Do určité míry se o ni opíral před Jedenáctkami, jenže dnes se nové funkce do Windows dodávají i v průběhu roku – a běžně se aktivují na etapy.

Bez řízené distribuce Microsoft nefunguje

Většina funkcí dodaných v průběhu roku se aktivuje nezávisle na sobě a ve vlnách. Tento přístup umožňuje zachytit dříve neobjevené chyby, případně negativní zpětnou vazbu. Řízeně Microsoft ve Windows 11 zapíná dokonce i některé opravy.

Protože Microsoft změny v systému popisuje vágně, vzniká chaos v tom, které funkce jsou na jakém počítači dostupné. Pokud ovšem vývoj Windows nesledujete, je vám to jedno a ve výsledku z nového přístupu těžíte. Méně se totiž využívají upgrady, což je proces, během něhož se na disku vytvoří nová instalace Windows. Do ní se pak naimportují uživatelská nastavení z předešlé instalace.



Aktivační balíčky se používají od pozdní fáze životního cyklu Windows 10

Microsoft za ty roky proces vyladil, takže je relativně rychlý a spolehlivý. Oproti servisním aktualizacím nicméně pořád platí za složitější, instalace trvá déle a více u něj hrozí, že se něco nepovede. Kupříkladu se ztratí část nastavení. Z uživatelského pohledu je upgrade nekomfortní. Jak jsem ale naznačil, dnes se na něj už redmondští tolik spoléhat nemusí.

Mnohem častěji Microsoft nové funkce distribuuje pomocí běžných servisních aktualizací, což je proces mnohem rychlejší a bezpečnější. Tudíž je to uživatelsky příjemnější varianta. Právě tohle bude případ Windows 11 25H2.

Když se na trhu objevily Windows 10, upgradovali jsme každého půl roku. V případě Windows 11 jsme zatím upgrade museli provést jen jednou, když nepočítám upgrade na první verzi Windows 11 (tj. 21H2) z Windows 10.

Upgrade je problematičtější (a letos vás nečeká)

K upgradu se Microsoft uchýlí, když chce provést větší změny v jádrových technologiích operačního systému. Ty přinesla loni verze 24H2. Oproti tomu migrace na předchozí verze 22H2 a 23H2 vyžadovala instalaci obyčejné servisní aktualizace a následně aktivačního balíčku. Neproběhl tak klasický upgrade, nové funkce jsme s verzemi 22H2 a 23H2 přesto dostali.

Méně časté zásahy do jádrových technologií aspoň teoreticky přináší dlouhodobou stabilitu. Microsoft stihne platformu odladit a vy máte klid, protože pracujete v prověřeném softwaru. Programy a ovladače nemusí procházet procesem ladění, protože se pro ně skoro nic nezmění. Což znovu zvyšuje uživatelský komfort. Při upgradech musíte více hledět na to, abyste měli aktuální ovladače.

Jen připomenu, že ve Windows 11 24H2 v prvních týdnech po dokončení jádrových technologií kvůli hlubším změnám nefungovaly:

akcelerátor VMware 3D,

nástroje StartAllBack, ExplorerPatcher a EaseUS Disk Copy,

služba potřebná pro iCloud,

ovladače IntcOED.sys a IntcAudioBus.sys od Intelu a 8192su Wireless USB 2.0 Adapter od Realteku,

hry Asphalt 8 a Star Wars Outlaws,

některé modely čteček otisků prstů atd.

Výrobci měli dost času na zajištění kompatibility před širokou distribucí. Navíc v řadě případů šlo o staré verze programů a ovladačů, takže stačilo nainstalovat novější, které tou dobou byly dávno dostupné. Teoreticky se o tyto záležitosti postará Windows Update, takže nemusíte sami nic dělat. Někdy ale musíte přiložit ruku k dílu. Také proto distribuce nových Windows 11 probíhá ve vlnách.

Algoritmus ví, kam novou verzi zatím posílat rozhodně nemá. Typicky na počítače s prokazatelně nekompatibilním ovladačem. Zjistí to tak, že nějaký počítač s novými Windows nefunguje spolehlivě. Algoritmus tuto informaci získá z diagnostických dat, případně z uživatelských hlášení. Aktualizaci pak na podobných počítačích pozastaví.



První upgrade se od doby prvního vydání Windows 11 provedl až s verzí 24H2

Řízená distribuce omezuje černé scénáře, ale nasazení nových funkcí se tím protahuje. Např. Windows 11 24H2 byly uvedeny 1. října 2024. Poslední fáze široké distribuce, kdy Windows Update nové vydání instaluje takřka bez omezení, verze 24H2 dosáhla až začátkem letošního května.

Na výše uvedených případech chci jen ilustrovat, jak se upgrade liší od instalace běžné servisní aktualizace, která je nejen pro uživatelskou základnu výrazně příjemnější. Přitom to neznamená, aktualizace nutně nabídne jen pár novinek. Loni na podzim Microsoft vydal pořádný balík vylepšení.

Sdílení jádrových technologií napříč hlavními verzemi se promítá do snazšího nasazení nových funkcí právě napříč hlavními verzemi Windows. V aktuálním vývojovém schématu se nové funkce neschovávají striktně pro nejnovější vydání systému. Microsoft se je naopak snaží dostat na co největší počet počítačů v co nejkratší době.

Instalace verze 25H2 bude rychlá

Microsoft potvrdil, že letos hlouběji do systému nezasáhne. Bude se tedy opakovat scénář s verzemi 22H2 a 23H2. Nové Windows 11 25H2 budou přeznačenou verzí 24H2 s pár exkluzívními novinkami. Hlavně odstartuje další dvouletý životní cyklus, viz tabulka na konci článku. Edice Home a Pro jsou podporované vždy dva roky, pak už pro ně bezpečnostní ani jiné aktualizace nevychází. (Edice pro organizace mají tříletý životní cyklus.)

Shrňme si postup aktualizace z Windows 11 24H2 na verzi 25H2:

Nové funkce vám doručí servisní aktualizace, budou ale vypnuté. Poté se nainstaluje aktivační balíček. (Čekat na něj můžete měsíce.) Po restartu jsou nové funkce vázané na verzi 25H2 zapnuté a číslo verze systému se z 24H2 změní na 25H2. Instalace je otázkou nejvýše pár minut.

Z logiky věci vyplývá, že když vám v počítači poběží Windows 11 23H2, budete muset provést upgrade. Bude to časově náročnější proces a Windows Update stáhne větší objem dat.



Aktualizace Windows 11 24H2 na verzi 25H2 bude rychlá

Co zatím nevíme? Microsoft neřekl, kdy přesně nová verze Windows 11 vyjde. Neznáme den, ale ani měsíc. Většina hlavních verzí Jedenáctek dosud vyšla v říjnu a jedna v září.

Dále není zřejmé, jaké novinky verze 25H2 nabídne. V testovacích sestaveních jich pár koluje, zejména větší a flexibilnější nabídka Start. Jenže tyto funkce mohou vyjít dřív. Nebo později.

Loni byly exkluzívní novinky spojené s AI. Letos o žádných nevíme, což neznamená, že si Microsoft nějaké neschovává v zásobě. Většina dnes vyvíjených funkcí by se měla objevit jak ve Windows 11 24H2, tak ve Windows 11 25H2. V posledních letech to tak chodí.

Doba podpory hlavních verzí Windows 11 Home a Pro: