Pravidla pro létání s drony. Vyznejte se v bobtnající legislativní džungli

Létání s drony je zábavou, koníčkem, pro někoho i prací. Mohou však být i nebezpečné, a tak se na ně vztahují určitá pravidla. Radíme, na co si dát pozor a čemu se vyhnout.

Pravidla pro létání s drony jsou obsáhlá a komplikovaná, a navíc jsme v přechodném období, které (pravděpodobně!) skončí s 31. prosince 2023. Takže pokud chcete letos koupit nový dron, nová pravidla na vás již dopadnou. Upozorníme tedy na to, co by drony měly splňovat již podle nových pravidel.

Zároveň se pravidla a podmínky liší pro profesionály a pro piloty těžkých modelů, my se zaměříme na typické rekreační létání s běžným dronem, který má kameru, ale záběry slouží jen pro osobní potřebu či neziskovou činnost (nikoliv komerční záměr).

Pravidla pro celou EU. Nebo ne?

Do konce roku 2020 platila různá pravidla pro piloty dronů. Ti, kdo se chtěli věnovat leteckým pracím (tedy pořizování materiálů za účelem zisku), museli absolvovat školení, praktický test dovedností a registrovat dron se zadáním podrobných technických specifikací, což stálo nemalé peníze. Od roku 2021 v EU začala platit jednotná pravidla, která tolik neřeší to, co s dronem děláte, ale jaké možné nebezpečí představujete pro své okolí.

Pravidla rozlišují tři kategorie:

Nás nejvíce zajímá ta otevřená (open) , kam spadají všichni rekreační letci. Ti mohou létat v místech, kde případnou kolizí nikomu neublíží (pole, louky za městem apod.).

, kam spadají všichni rekreační letci. Ti mohou létat v místech, kde případnou kolizí nikomu neublíží (pole, louky za městem apod.). Pokud pilot chce létat nad městem, nad nezapojenými lidmi (veřejností) či obecně nad hustě obydlenými oblastmi, spadá do specifické kategorie (specific) . Ta vyžaduje vyšší odbornost pilota a konkrétní lety v konkrétních lokalitách (nebo série letů) podléhají schválení Úřadem pro civilní letectví.

. Ta vyžaduje vyšší odbornost pilota a konkrétní lety v konkrétních lokalitách (nebo série letů) podléhají schválení Úřadem pro civilní letectví. Poslední a nejvyšší je certifikovaná (certified) kategorie, která však hledí více do budoucna a poslouží například dopravním společnostem s donáškou pomocí dronů nebo pro drony převážející lidskou posádku.

Toto sjednocení pravidel mělo za úkol mimo jiné zajistit tu ryze praktickou věc, že vše, co platí u nás, bude platit napříč EU, a nedostanete se zde do křížku se zákonem. To by bylo krásné! Bohužel členské země mohou společná pravidla částečně obejít, jak ukazuje i český příklad. Úřad pro civilní letectví (ÚCL) vyhlásil tzv. opatření obecné povahy, které na celém území zřizuje omezený vzdušný prostor LKR10-UAS s upravenými a dodatečnými pravidly. Tím se situace komplikuje.



Nejdůležitějším pomocníkem pilota dronů je mapa na aisviews.rlp.cz. Vlevo klepněte na DronView, uvidíte ochranná pásma s omezením vzletů a nahlášené lety pilotů ve specifické kategorii. Tlačítko Grid ukáže obdélníky s maximální vzletovou výškou v dané oblasti

Za rámcem článku proto zůstanou profesionálové, kteří se v pravidlech přesně vyznají. Zůstaneme v mantinelech rekreačního pilota dronu, který si chce vyfotit vlastní zahrádku nebo západ slunce nad vesničkou. Vlastní pravidla také mají modeláři v letecké klubu.