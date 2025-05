Pravěk skončí. Windows 11 nabídnou snadnou migraci dat z jednoho počítače na druhý

Microsoft v nové testovací verzi Windows 11 ukazuje novinky, které by se měly v relativně blízké době dostat na všechny počítače s uvedeným systémem. Relativně nenápadně působí snadná migrace dat z jednoho počítače na druhý. Výrobce neukázal ani obrázek.

Nezbývá, než čekat, až se nám novinka zpřístupní. Měli byste vidět novou obrazovku pro párování v aplikaci Windows Zálohování. Ta se před časem stala základní výbavou Windows a na jednom místě sdružuje různé možnosti zálohování uživatelského obsahu, které Microsoft napříč Windows rozdrobil. Před pár měsíci jsme vám nabídli návod, jak se s ní pracuje.

Cílový stav je takový, že budete moct přenést soubory z jednoho počítače na druhý. Přenos vám bude nabídnut během instalace Windows, respektive prvotního nastavení, kdy se připojujete k síti a přihlašujete se k uživatelskému účtu Microsoft. Tahle klíčová část do Windows 11 dorazí později.



Zálohování nabídne snadnou migraci dat do jiného počítače

Microsoft neříká, kdy to bude. Zatím ani neprozrazuje detaily o tom, jak tohle řešení bude fungovat. Předpokládám, že přenos proběhne po lokální síti. Pokud už používáte OneDrive, soubory se stahují z cloudu a není co řešit. Leda by Zálohování přeneslo soubory ze složek, které OneDrive míjí. Ani to zatím nevíme, detaily se prý dozvíme brzy.

Snaha nabídnout jednoduchý nástroj na přenos dat je nicméně chvályhodná. Na mobilech různá řešení pro migraci najdeme běžně. Uvedenou novinku redmondští představili spolu s Windows 11 Insider Preview build 26120.4161 v kanále Beta.