Prasopes a zvracející tučňák. Google otevřel kuchyňku, ve které uvaříte smajlíky podle nejdivočejší fantazie

Google má novou vychytávku. Napište do vyhledávacího políčka „emoji kitchen“, stiskněte tlačítko „Vaříme“ a smíchejte libovolné dva smajlíky z nabídnuté sady. Kombinací je hodně a patrně se o ně stará umělá inteligence, i když se nemohu zbavit dojmu, že některé rafinované kombinace vymyslel člověk.

Důrazné varování: Tohle vás může stát hodiny času. A až vám dojde fantazie, tak jsou tu tlačítka pro náhodné změny.



Nemělo by záležet na prohlížeči a jde to i v mobilu.



Výsledek má formu obrázku (nikoliv emoji), můžete jej zkopírovat a vložit všude tam, kam je možné vložit obrázek. Jen pak může nastat problém s černým pozadím...

Někdy to jen změní barvu, někdy to vezme jeden objekt a položí jej na druhý, někdy to moc nedává smysl, ale jindy jsou z toho krásné věci – z jednoho smajlíka se vezme silueta a brýle, ze druhého barva a úsměv, když použijete hlavu kočky, v některých kombinacích vidíte celé její tělo, když necháte zvracet tučňáka, najednou jej uvidíte v úplně jiné tělesné póze, když smícháte psí hlavu s hot dogem, dostanete jezevčíka, oheň a sněhulák dají rozpuštěného sněhuláka, oheň a vepř dají slaninu na ohni...

Zbytečné popisovat, zkuste si to sami.

Via Pavel Kasík