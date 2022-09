Praha je jako polévka, protože nikdy nevíte, co v ní najdete. Chatbot píše vtipy v češtině

Vývoj umělé inteligence jde dopředu a lidé v OpenAI sází na to, že skutečná umělá inteligence vznikne do patnácti let. Momentálně ovšem teprve sledujeme omezené pokusy o to, jak vůbec počítače naučit skládat smysluplné věty a odpovídat na jednoduché i složitější dotazy. Aktuálně už i vypráví vtipy v češtině, byť nikoli bezchybně.

Prý jde o premiéra, kterým ovšem Zeman reálně byl do roku 2002. Poté z politické scény na zhruba dekádu zmizel, aby se pak vrátil jako prezident, kterým je již téměř dalších 10 let. Představa chatbota o české politice někdy odpovídá realitě před 20 lety . Jenže i u podobně jasných otázek se někdy objevuje podivná nekonzistentnost.

Když chtěl vědět, co chatbot doopravdy ví o železnici ve Španělsku, chatbot zopakoval předchozí nesprávnou odpověď slovo od slova . Některá data, na kterých byl chatbot trénován, jsou navíc velmi stará. Jednoduchými dotazy jsem testoval jeho znalosti Česka. Chatbot si myslí, že českým prezidentem je Václav Klaus. Zeptal jsem se, co podle něj dělá Miloš Zeman.

Iluze fungující konverzace se rozbije, když si píšete česky . Vtipy chatbot zvládá, ale souvislý text už ne. Nemohu to tvrdit úplně jistě, ale vypadá to, že chatbot konverzaci překládá z češtiny do angličtiny a reakce zase z angličtiny do češtiny – právě v tom leží kámen úrazu, protože překládání drhne. Znovu ale zdůrazňuji, že chatbot vás férově upozorní, že česky neumí.

Chtěl jsem vědět, co ho ve filmu překvapilo. Chatbot napsal, že mu závěr připadal překvapivý a současně uspokojivý. Požádal jsem, aby byl konkrétnější. Následoval „spoiler alert“ a chatbot mi přiblížil, že mu překvapivá připadala volba hlavního hrdiny, který se rozhodl obětovat se. Byl to nesobecký skutek , takže chatbot postavu respektuje .

Když mu navrhnete, že vás má učinit nesmrtelnými, opatrně opáčí, že to nejspíš nesvede, ale může vám dát tipy, jak prožít dlouhý a zdravý život. Myslel jsem, že chatbota nachytám, když se pobavíme o filmech. Zhodnotit film Interstellar zvládne, hodnocení se nicméně nese v obecné rovině, takže by šlo aplikovat na skoro jakýkoli film.

Současně to ale ani neznamená, že chatbot perfektně ví a zná všechno, co se stalo do června uvedeného roku. Na spoustu obecných věcí vám odpoví tak, že byste zřejmě nepoznali, že odpovídá stroj. Když se ho zeptáte na smysl života, napíše, že neodpoví. Proč ne? Protože na tuhle otázku neexistuje jednoznačná odpověď.

Jak si chatbota vyzkoušet

Kdybyste si s chatbotem chtěli sami hrát, jděte na adresu beta.openai.com. S technologií si můžete omezeně hrát i zdarma. Proveďte registraci, lze využít rychlé registrování přes účet Google nebo účet Microsoft. Po přihlášení chce OpenAI vědět, jak hodláte službu využívat. Zvolte experimentování pro osobní účely.

Na stránce s ukázkovými řešeními, která OpenAI API využívají, najděte aplikaci Chat. Když chatbota spustíte, pište do textového pole ve chvíli, kdy vám nechává prostor a na řádku uvidíte napsáno slovo human – to jste vy. Za dvojtečku napište svůj dotaz nebo cokoli, na co má chatbot reagovat a potvrďte tlačítkem Submit (nebo rychleji Ctrl + Enter).

Celé řešení není zamýšlené jako komerční produkt určený pro běžné používání, protože jím fakticky není. Jde o demo, které vás má nalákat, abyste si koupili přístup k OpenAI API a technologii využívali pro vlastní praktické scénáře.

V pravém postranním panelu se můžete přepínat mezi konkrétním chatboty. Text-davinci-002 možná nabízí nejlepší odpovědi a reakce, je to ovšem zcela logicky vykoupené nejvyššími nároky na výkon. Což nás v tomto případě nezajímá, my chceme jen vidět, co dnes chatbot dokáže a za toto platit nebudeme.

I přes určité lapsy technologie OpenAI generuje tak uvěřitelný anglický text, že sami autoři připouští možné negativní aplikace. Počítač může vytvářet misinformace (třeba, že Klaus je český prezident), spam, phishing, ale také falešné vědecké články. Používejte chatbota nebo samotné API zodpovědně.

OpenAI je i Muskův potomek Podnik OpenAI v roce 2015 založili Elon Musk, šéf SpaceX, Sam Altman ze startupového akcelerátoru Y Combinator, Peter Thiel, spoluzakladatel PayPalu, a další osobnosti. Projekt s vkladem ve výši miliardy dolarů si vytyčil, že vytvoří přátelskou a lidstvu nápomocnou umělou inteligenci. OpenAI patří k nejsledovanějším v oboru vedle DeepMind, kterou v roce 2015 koupil Google. Zřejmě nejlépe zná veřejnosti práci OpenAI skrze DALL-E, generátor obrázků založený na strojovém učení.

Ilustrační obrázek v úvodu článku je také dílo neuronových sítí. Služba Midjourney tuto skulpturu vytvořila po zadání anglického překladu názvu článku: Prague is like soup, because you never know what you'll find in it. Chatbot writes jokes in Czech

Zdroje: Language Models are Few-Shot Learners | Martin Jurica 🐕 / Twitter | MIT Technology Review | Models / OpenAI API