Praha bude znát přesnou polohu tramvají. Pomůžou přijímače s podporou Galilea

Dopravní podnik hl. m. Prahy chce do příštího roku vybavit všechny své tramvaje GNSS přijímači, díky kterým bude znát polohu vozů s přesností až na 1,5 metru. Informace o polohách pak bude sdílet i s veřejností. Hlavní město tak bude následovat Brno, Ostravu a další.

Veřejná zakázka má odhadovanou cenu 20 milionů korun. DPP v tendru poptává 838 přijímačů a jedním z požadavků je, aby podporovaly i evropský lokalizační systém Galileo. Kromě toho ale nabídnou též GPS, Glonass a BeiDou. Data budou posílat přes metropolitní síť Tetra či přes LTE. Nabídky lze podávat do 7. července, během prázdnin budeme znát vítěze a ke konci roku 2020 by systém mohl fungovat v prvních vozech.

„Díky novým přijímačům a možnosti využívání signálu evropského navigačního systému Galileo dosáhneme nejenom zpřesnění lokalizace tramvají, podle dosavadních testů až na 1,5 metru, ale pomůže nám to vylepšit další systémy, které v DPP používáme. Umožní nám to bez zásahu řidiče automaticky ovládat některé důležité funkce u nejnovějších tramvají 15T, jako je např. omezení rychlosti do výhybek, v rámci snižování hluku mazání kolejí, vyhlašování zastávek či rozsvěcování v tunelech,“ dodal Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.



Podnik v současnosti odhaduje polohu tramvají pomocí systému DORIS, který sleduje vozy díky inframajákům rozmístěných na zastávkách a dalších místech. Díky satelitnímu systému ale bude poloha přesnější a dostupná v reálném čase tak, aby informace o odjezdech a zpožděních byly k dispozici na informačních tabulích a mobilních aplikacích.

V případě autobusů začal DPP zveřejňovat informace o poloze od letošního ledna. Nejdříve na webu ROPIDu kdymitojede.cz, IDOSu a v aplikaci PID Lítačka. Od včerejška jsou i v Google Mapách a Jízdních řádech Seznamu. V budoucnu budou pro všechny přístupné v otevřené databance Golemio. U metra zatím data veřejná nejsou. Teprve v prosinci se v pěti stanicích objevily informační tabule s příjezdy dvou nejbližších souprav. Do června poběží pilotní provoz, podle něhož se rozhodne, jestli se tabule rozšíří i dál.