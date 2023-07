Pracujete během dne na různých místech? Teď o tom budete moci dát vědět i v Kalendáři Google

Google rozšířil schopnosti svého Kalendáře tak, aby uživatelé mohli snadno informovat své spolupracovníky o tom, kde jsou k zastižení v různých denních dobách. Spolupracovníci tak budou mít lepší přehled o tom, kdy a kde se nacházejí či budou nacházet jejich kolegové.

Google poprvé spustil funkci „pracovní místa“, která umožňuje uživatelům uvést, kde pracují, již v roce 2021. Nyní však mohou v Kalendáři nastavit svá pracovní místa pro konkrétní části dne, aby přesněji odrážela jejich dostupnost, informuje magazín Engadget.

Práce na různých místech

Google ve svém oznámení uvedl, že práce z různých míst je běžná pro pracovníky s hybridním pracovním prostředím, kde zaměstnanci mohou pracovat z domova, z kanceláře, z konkrétní budovy nebo kombinovaně. Nová funkce by měla spolupracovníkům usnadnit zjištění, zda se mohou sejít k osobnímu setkání, nebo jestli bude lepší naplánovat videokonferenci.

Uživatelé, kteří budou chtít tuto novinku využívat, budou moci zadat místa a časy, kdy se budou nacházet v jednotlivých lokalitách. Jejich spolupracovníci pak budou mít přehled o tom, kdy si například mohou naplánovat společnou schůzku.

Větší flexibilita pracovních míst v Kalendáři Google

„Zavádíme možnost nastavit v Kalendáři pracovní místa, která označují, kde budete pracovat po určitou část dne. To vám pomůže přesněji odrážet vaši dostupnost na základě zadaného fyzického místa, které se může v průběhu dne měnit,“ uvádí Google.

Kolegové v jednom kole

Uživatelé, kteří mají delegovaný přístup k něčímu kalendáři Google, mohou v daném kalendáři upravovat pracovní místa pro celý den nebo pro určité části dne. Tato aktualizace je užitečná zejména pro lidi, jako jsou výkonní asistenti, kteří spravují kalendáře ostatních.

Vylepšená funkce „Working Location“ je aktuálně k dispozici pro všechny uživatele Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade a Nonprofit. Ve výchozím nastavení je zapnutá, ale lze ji vypnout na úrovni domény nebo organizační jednotky.