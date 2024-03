Pracant s popelnicí. Test robotického vysavače s mopem iRobot Roomba Combo i5+

Vypadá skvěle, suchý úklid patří k nejlepším v kategorii a k ovládání slouží výborná aplikace. Naopak mopování je jen základní a příliš parády neudělá. I přesto má nový model střední třídy co nabídnout.

Plusy Vynikající suchý úklid

Přehledná aplikace

Skvělý vzhled Minusy Bez podrobné navigace

Vyšší cena 9 /10 Hodnocení

I do střední třídy zamířily vysavače Roomba kombinující suchý a mokrý úklid, přičemž v portfoliu vyniká především model Roomba Combo i5+. A to nejen svými možnostmi, ale také designem. iRobot ctí filozofii, kdy jsou robotické vysavače běžnou součástí interiéru domácností. Zatímco běžný vysavač schováváme do skříně či technické místnosti, ten robotický máme stále na očích.

U modelu i5+ se povedl jak vzhled samotného vysavače s imitací textilního povrchu, tak sběrný koš. Na něm potěší třeba detail v podobě koženého poutka pro snadné otevření.



Robotický vysavač s mopem iRobot Roomba Combo i5+

Rozpozná zásobník

Na rovinu je nutné říct, že mopování je zde pouze v základní pasivní podobě bez vibrací nebo například s možností přizvednout mop nad koberce. Tyto funkce nabízí až vysavače vyšší řady j+. I přesto ale nabízí Roomba příjemnou funkci v podobě automatické detekce zásobníku na smetí. Když vložíte ten kombinovaný s nádobkou na vodu, vysavač se sám přepne do režimu kombinovaného úklidu. Naopak pokud do vysavače vložíte základní zásobník, vysavač zůstane v režimu vysávání.



Aplikace iRobot patří k naprosté špičce v kategorii a je kompletně lokalizovaná do češtiny.

Vysavač využívá systém iRobot OS, z čehož plynou vlastnosti, jako je hlasové ovládání, velmi přehledné plánování úklidu i po jednotlivých místnostech nebo vytváření mapy v aplikaci. Naopak ve srovnání s modelem j5+ chybí dělení místností do jednotlivých zón, díky kterým by bylo například možné odlišit místa pro suchý a mokrý úklid. Jedinou účinnou možností, jak zamezit vysavači vjezd do určitých míst, je pořízení virtuální stěny. iRobot přitom nabízí asi za 1 200 Kč variantu Dual Mode, která umí kromě běžné virtuální zdi vytvořit i ochrannou zónu s průměrem asi 60 cm.