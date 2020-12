Pracák pro startupy: Rozhovor se zakladatelem platformy StartupJobs Filipem Mikschikem

Platforma StartupJobs propojuje mladé nadějné firmy se zájemci o práci ve startupech. Jak má podle jejího zakladatele vypadat takový úspěšný startup? Měl by stát začínající firmy více podporovat?

I přes drobné zpomalení zaviněné koronakrizí se na trhu objevují stále nové a nové startupy. A ty samozřejmě potřebují zaměstnance. Sehnat jim je pomáhá například portál www.startupjobs.cz. Podle jeho zakladatele Filipa Mikschika je práce ve startupu diametrálně odlišná od „korporátu“. Měl možnost si vyzkoušet obojí. „Když jsem viděl střet těchto světů, bylo mi jasné, že chci pracovat jedině ve startupu,“ říká Mikschik.

Kdo je Filip Mikschik? Filip Mikschik vystudoval VŠE, kde se podílel na vzniku BizIT (Business IT Club). Na eventech, které pořádal, se dozvěděl o světě startupů. V roce 2012 tak založil portál StartupJobs.cz, jehož hlavní myšlenkou byl jednoduchý přístup ke startupům, který do té doby neexistoval. Projekt v rané fázi zaujal investory z Mitonu, kteří přemýšleli o něčem podobném, a tak do portálu investovali. Z webové stránky, kterou začal vytvářet sám, se stal největší český startupový portál, který nabízí nejen pracovní nabídky, ale je i vstupní branou do tohoto světa.

Jak jste se ke startupům a techno­logiím dostal?

Startupy jsem objevil ještě jako student informatiky na VŠE. Mimochodem ke studiu informatiky mě přivedl právě časopis Computer. Na VŠE jsem v rámci studentské organizace pořádal přednášky se zajímavými hosty ze světa byznysu a informačních technologií. Tenkrát jsme do Prahy přivedli třeba i Týden Živě.

Myšlenka a celý ten koncept startupové firmy mě tehdy natolik oslovila, že jsme si se spolužákem řekli, že bychom to mohli také zkusit. Tak jsme vymysleli projekt, šli s ním do startup akcelerátoru Startup­Yard s tím, že jim to představíme, dostaneme peníze a pak vymyslíme, co dál. Samozřejmě to nevyšlo a investice nebyla. Kolega si pak musel najít práci a já shodou okolností začal pomáhat přímo akcelerátoru StartupYard.