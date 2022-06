Pozvedněte Instagram na vyšší level. Poradíme, jak publikovat působivé Příběhy

Příběhy/Stories už představují v moderní fotografii a videu samostatný žánr. Navíc neustále nabývají na významu.

Je zajímavé sledovat, jak se trendy v digitální fotografii a videu posouvají s tím, jak se vyvíjejí moderní technologie. Aplikace jsou totiž to, co hraje v dnešní době velkou roli, a je pak jedno, zda pořizujete obsah na digitál, nebo mobilní telefon za pět tisíc. Chcete-li být určitým způsobem vidět, musíte existovat na sociálních sítích.

Vše odstartoval Insta­gram. Rozhodně ale nebyl jediný, protože své štěstí ve „fotografických sociálních sítích“ zkoušeli i mnozí jiní. Profesionální alternativou byla a pořád je platforma EyeEm, ve hře zůstává i Snapchat, který se pořád těší značnému zájmu (jedná se o 7. celosvětově nejstahovanější aplikaci za první čtvrtletí letošního roku). Právě Snapchat přišel s neustále rostoucím fenoménem – Příběhy.

Jen na jeden den

Jedná se o sbírku především vizuál­ního obsahu, který je přehráván v pořadí, v jakém byl pořízen. Má tedy ukázat průběh dne uživatele dané sociální sítě jinou formou než klasickými příspěvky, a to po celých 24 hodin. Tak dlouho si jej mohou ostatní rovněž přehrávat, obvykle prostým klepnutím na profilovou fotografii uživatele nebo z horního panelu domovských obrazovek aplikací. Pokud není uložen (v takovém případě se ve vašem profilu zobrazuje nad příspěvky), po jednom dni přestane být vidět. Přidanou hodnotu má v tom, že i když přidáte obsahu, kolik chcete, nezahltíte tím ostatní uživatele, jak standardně činíte běžnými příspěvky.

Omezená doba existence Příběhu nutí uživatele k okamžité reakci a je to tak skvělý nástroj pro publikování obsahu

A protože sdílení přece jen jiného, a mnohdy hodně odlehčeného obsahu dosahovalo nebývalé obliby, bylo jen otázkou času, než se Stories objeví i jinde. Hlavní boom nastal v roce 2016, kdy jej do svého rozhraní integroval právě Instagram. Následně byly přidány i do Facebooku, Messengeru, ale třeba také do Twitteru. Jenže když dva dělají totéž, není to totéž. Právě na Twitteru totiž totálně propadly a vývojáři je po chvíli z platformy odstranili, protože je – vzhledem k zaměření dané sítě i jejích uživatelů – prostě nikdo nepoužíval. Od letošního roku zavádí Příběhy také TikTok.

Marketingový ráj

24hodinový formát je také dobrý způsob, jak propagovat různé slevy a soutěže, ankety, pokládat otázky atd. Právě krátká doba existence Příběhu nutí uživatele k okamžité reakci. Z marketingového hlediska tak vykazují Příběhy kýžený dopad a firmy na ně hodně sází. Ostatně první metou je nasbírat několik tisíc sledujících už jen proto, aby se vám v Příbězích zpřístupnilo gesto k přímému přesměrování třeba na produkt ve vašem e-shopu. A k tomu jsou zde samozřejmě všechny ty hashtagy, samolepky, označování účtů a uživatelů a další prvky, které dělají vaše Příběhy poutavější.