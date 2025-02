Pozor, uzávěrky se blíží. Kde studovat IT? Povídali jsme si se zástupci vysokých škol

Nastal čas podávání přihlášek na vysoké školy. V České republice působí celá řada fakult zaměřených na informatiku. Zeptali jsme se představitelů některých z nich, proč by mladí lidé měli studovat právě tam.

V článku najdete rozhovory se zástupci následujících univerzit:

Fakulta informatiky Masarykovy Univerzity v Brně

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze

Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze

Na konci článku je rozcestník zbývajících českých univerzit se zaměřením na IT.

Fakulta informatiky Masarykovy Univerzity v Brně

Termín přihlášek: 28. února 2025

28. února 2025 www.fi.muni.cz

Proč by zájemci o studium informatiky měli zvolit právě vaši fakultu? O jaké obory je největší zájem?

Informatika v dnešní době prostupuje do každého aspektu našich životů. Naše fakulta nabídne kvalitní vzdělání, které zaručí, že se v technologiích ani v pracovním světě neztratíte. Rozvíjíme vaše dovednosti tak, abyste byli schopni reagovat na překotný vývoj, který náš obor zaznamenává. Firmy spolupracující s fakultou vám poskytnou zkušenosti na stážích nebo při psaní závěrečné práce. Firemní odborníky potkáte i ve výuce. Největší zájem je dlouhodobě o studijní program Informatika, kde si studující od druhého ročníku volí jedno ze šesti zaměření. Můžete si tak zapsat předměty v oblastech jako například zpracování přirozeného jazyka, vizuál­ní informatika, počítačové systémy nebo se zaměřit spíše teoretičtěji. Sledujeme ale i nárůst uchazečů o bakalářské obory Programování a vývoj aplikací a Kyberbezpečnost, které jsou díky povinné stáži hodně v kontaktu s praxí.



Odpovídali Vlastislav Dohnal, proděkan pro vnější vztahy a spolupráci s partnery FI MU a Tomáš Foltýnek, specialista na etiku a generativní AI (FI MU)

Na jaké obory se specializujete nejvíc?

Specializujeme se na informatiku jako takovou – tedy to nehmotné ve světě počítačů, efektivní zpracování, uložení, zabezpečení, přenos a prezentace různých typů informací a dat. Na výběr máte široké spektrum zaměření od programování až po teorii. Na své si přijdou i fanoušci oborů, jako je grafický design, vývoj her nebo softwarové inženýrství. Rozvíjíme také studijní obory s mezioborovým přesahem, ať už jde o kybernetickou bezpečnost nebo zcela nový bakalářský program Bioinformatika. Méně se pak u nás setkáte s výpočetní technikou či hardwarovými technologiemi.

Ve kterých z nich jsou vaši studenti, případně vědečtí pracovníci opravdovou světovou špičkou?

Těší nás, že naši absolventi jsou špičkou v celé řadě oborů. Profilují se jako úspěšní vývojáři, programátoři nebo odborníci na kyberbezpečnost či vizualizaci dat. Najdete je ve světových firmách typu Google, Microsoft, NASA, Amazon, Red Hat nebo InvaSys. Absolventa máme i mezi současnými ministry, tedy zkušenosti z FI zúročíte v celé šíři oborů. Možná i založíte vlastní startup. Jsme také rádi, že se nám absolventi vrací ze zahraničí s prestižními granty a realizují u nás svůj výzkum, například v oblasti formálních metod. Máme za sebou také úspěchy v kryptografii, kdy tým z Centra výzkumu v kryptografii a bezpečnosti FI upozornil na klíčovou zranitelnost čipů, které jsou například v zahraničních občanských průkazech.

Jaká jsou největší „technologická“ lákadla fakulty? Co vše si u vás studenti v praxi vyzkouší?

Záleží na tom, kterou cestou se vydáte. Například během studia programu Programování a vývoj aplikací si lze v jedné místnosti sáhnout na odposlech paketů na umělé počítačové síti s falešným provozem, při studiu Kyberbezpečnosti zase na tvorbu kyberbezpečnostního cvičení v plně virtualizovaném prostředí platformy KYPO Cyber Range. Vedle studia lze ve výzkumných laboratořích fakulty narazit na výzkum virtuální reality a jejího působení na člověka, 3D modelování, 3D tisk nebo na sociálního robota Karla, který se teď učí pracovat s umělou inteligencí. A možná největším technologickým unikátem fakulty, ke kterému se sice běžný smrtelník nedostane, je v podzemí umístěný setrvačník, který v případě výpadku elektřiny slouží jako záložní zdroj například pro servery Informačního systému univerzity.

Ve výzkumných laboratořích fakulty lze narazit na výzkum virtuální reality a jejího působení na člověka, 3D modelování, 3D tisk nebo na sociálního robota Karla

Máte nějaké specifické učebny, které bychom třeba na jiných školách nenašli?

Určitě Ateliér grafického designu a multimédií. To je na informatické škole ne zcela běžné. Populární je také naše učebna pro kyberbezpečnostní cvičení, kterou využívají i státní složky k vlastnímu výcviku, nebo Laboratoř interakce člověka s počítačem s technologií Motion capture – oblekem pro snímání pohybu.

Vznikly u vás v posledních letech nějaké nové předměty či obory?

Až do 28. února mohou uchazeči podávat přihlášky do nového mezioborového bakalářského studijního programu Bioinformatika, který realizujeme v úzké spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU. Program reaguje na urgentní potřebu erudovaného a efektivního zpracování bioinformatických dat, jejichž dostupnost prudce stoupá s dynamickým rozvojem technologií. Neustále ale inovujeme všechny naše studijní programy, abychom je udrželi aktuální, což je v Informatice neustále dřina.

Jak reagujete na různé trendy v IT?

Máme to štěstí, že jsme v srdci inovačního ekosystému Jihomoravského kraje, který unikátním způsobem propojuje soukromý sektor, veřejné a akademické instituce. Naše fakulta je například součástí řady projektů zabývajících se výzkumem vzniku, diagnostiky a léčby rakoviny – v praxi to znamená využití AI v diagnostice, vývoj aplikací pro pacienty i 3D modelování pro testování možných terapií. V oblasti duševního zdraví zkoumáme vliv technologií na dospívající i potenciál, který například mobilní telefony přináší v psychoterapii. Vedle vzniku již zmíněné Bioinformatiky vidíme další možnosti rozvoje samostatných studijních oborů, jakými jsou Smart Services Design nebo Game Development, ve kterých dlouhodobě působí naši experti.



Na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity si lze vyzkoušet třeba práci v obleku s motion capture.

Jak ve výuce reflektujete nástup generativní AI?

Nástroje generativní AI se snažíme začleňovat do výuky tak, aby to bylo pro studenty přínosné. Velmi bedlivě sledujeme nejnovější výzkumy v oblasti využití AI ve výuce a snažíme se o vzájemnou výměnu zkušeností v rámci fakulty. V tomto semestru připravujeme pilotní projekt výuky jazyka C s využitím velkého jazykového modelu. Vytváříme vlastní nástroj, který bude generovat řešení úloh s chybami. Vyučující budou mít chování nástroje pod kontrolou, což studentům umožní osvojit si základní dovednosti pro využívání generativní AI při programování. Další výhodou vlastního nástroje je jeho možné využití při zkoušce. Díky možnosti využití chatbota bude zkouška odpovídat reálnému prostředí, ale všichni studující budou mít stejné podmínky.

Kde najdou vaši absolventi nejčastěji uplatnění?

Okolo 75 % našich absolventů má v době ukončení školy již zaměstnání. Vedle stále aktuální poptávky po technických oborech vidíme výhodu v zapojení našich studujících do výzkumu i stáží, které nabízíme. Díky Sdružení průmyslových partnerů FI MU se nám daří kultivovat vzájemné vztahy s firmami. Nedochází tak k přetahování talentů, naopak si firmy zakládají na tom, aby stážisté řádně dostudovali. Nejčastěji se absolventi uplatní v soukromém sektoru. Příkladem jsou Lexical Computing, Kentico Software, Comprimato, CityMind nebo neziskovka Czechitas. Některé již byly pohlceny globálními hráči.