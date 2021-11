Pozor na AliExpress. Aby byl pořád levný, musíte zvolit správný způsob dopravy

V Česku už dva měsíce platí nová pravidla pro platbu DPH i u těch nejlevnějších zásilek z oblíbeného AliExpressu a dalších tržišť a vy nás v e-mailech neustále bombardujete dotazy, jak to vlastně funguje v praxi. Kéž by na to existovala jednoznačná a jednoduchá odpověď.

Jelikož změna souvisí s červencovou panevropskou novelou předpisů, která dnes platí ve všech členských zemích EU, připravily se na ni i zmíněný AliExpress, eBay, Banggood a hromada dalších velkých ryb.

Ale pozor, praxe může vypadat úplně jinak a vždy záleží na konkrétní objednávce a konkrétním dopravci, kterého použijete.

Celníci se snaží vše vysvětlit na webu Celnička a Česká pošta zase zde

Pojďme si to ukázat na příkladu asi nejznámějšího AliExpressu, ze kterého jsme si v posledních dvou měsících objednali hromadu zásilek. Všechny se vešly do ceny 150 eur. To je důležité, poté totiž už hrozí i vyměření cla.

První příklad: AliExpress Shipping

V půlce října, když už vše běželo tak, jak má, jsem na mobilu načetl stránky AliExpressu a od několika různých prodejců objednal drobnosti do své elektronické dílny.



Hromada objednávek od různých prodejců na AliExpressu...

Dílčí cena se pohybovala od desetikorun po nižší stokoruny a všechny objednávky mířily ze skladů mimo EU, aby se jich v plné míře týkala nová pravidla. Cena byla už v okamžiku objednávky navýšena o DPH, která se počítá z její celkové hodnoty včetně případného poštovného.



Nakonec dorazila v jednom velkém balíku z Prahy

Drobné elektronické cetky sice nakonec dorazily až za další měsíc, nicméně v jednom velkém pytli! To je klíčová novinka letošního roku, aby totiž AliExpress vše usnadnil, drobné zásilky nejprve doputují do jeho partnerského pražského skladu Sinotrans Global E-Commerce Logistics Ltd.



Podobnou zásilku ihned rozeznáte, má totiž český štítek s pražskou adresou odesílatele

Pokud jich bude více, mohou se zde nahromadit a Sinotrans je poté odešle v jedné zásilce stejným způsobem, jako by namísto z Číny cestovaly třeba z Olomouce. Při splnění všech podmínek se vás netýkají žádné další formality.

AliExpress Shipping není samozřejmost Aby zásilka do 150 eur cestovala tímto pro zákazníka zdaleka nejschůdnějším způsobem bez jakýchkoliv dalších formalit, je třeba, aby odesílatel použil metodu, ve které se vyskytuje spojení AliExpress Shipping nebo třeba Cainiao Global.

Pokud chcete mít jistotu, zvolte AliExpress Shipping/Cainiao Může mít různé plné názvy jako třeba AliExpress Saver Shipping nebo AliExpress Standard Shipping, ale pouze v takovém případě se o balík opravdu postará dceřiná společnost Alibaby Cainiao, do jejíhož ekosystému spadá i pražský sklad Sinotrans Global E-Commerce Logistics Ltd.

Druhý příklad: China Post

Ovšem pozor! Byť se může AliExpress nováčkům jevit jako ucelený e-shop, ve skutečnosti je to tržiště, na kterém vystupují tisíce různých prodejců. Záleží pouze na nich, jakou poštovní metodu nabídnou. Dříve, když byly drobné zásilky v ceně do 22 eur osvobozené od platby DPH, to nehrálo žádnou roli, dnes jde ale o hodně.



Magnetická servisní podložka a výběr anonymní poštovní metody „Free Shipping To Czech Republic via Seller's Shipping Method“

Zkraje podzimu jsem proto provedl ještě jednu objednávku na AliExpressu u obchodníka jménem China PhoneFIX Tool Store. A to pájecí pastu XG-50 za 80 korun a malou magnetickou podložku na drobné šroubky (tehdy) za 53 korun. Celková cena vystoupala na 134 korun.

Prodejce nabízí dvě bezplatné doručovací metody, přičemž jako výchozí byla nastavená To Czech Republic via Seller's Shipping Method. Může to být v podstatě cokoliv, ale tato metoda slibovala doručení o pár měsíců dříve než sekundární To Czech Republic via Cainiao Super Economy.

Nakonec to trvalo celou věčnost a pohled do sledování zásilky odhalil snad deset různých zastávek po celé Číně.

Uděláme to za vás, ale nebude zadarmo

Balíček mi posílá vlastním způsobem jakýsi drobný asijský e-shop, který není v EU registrovaný v systému jednotného správního místa pro dovoz (IOSS), a proto zásilka v hodnotě do 150 eur skončí ve zvláštním celním režimu.



Balíček rovnou z Číny bez pražské proxy

Předpokládal jsem, že v okamžiku, kdy si zásilku na české straně převezme naše pošta, nějakým způsobem se se mnou spojí a já se rozhodnu, zdali za mě vše sama vyřeší v rámci své zpoplatněné služby (se součinností za 97 Kč, bez součinnosti za 150 Kč), anebo vše provedu po své ose na webu celní správy ve formuláři eCeP (elektronické celní prohlášení).

Nikdo se mi neozval

Pošta na svém webu píše: „jakmile ze zahraničí obdržíme data k vaší zásilce, tak vás k vyplnění vyzveme e-mailem, SMS zprávou nebo prostřednictvím dopisu s odkazem na webový formulář.“



Výzva k vyzvednutí zásilky s vysokým poplatkem za samotnou službu

Součástí zásilky bylo samozřejmě i mé telefonní číslo, namísto SMS jsem ale v úterý ráno a po pár měsících objevil ve schránce lísteček, že už na mě balíček čeká na poště.

Nutno podotknout, že pošta před touto praxí varuje na svém webu s tím, že dostává zavčas data pouze o části podobných zásilek, takže nedokáže příjemce oslovit. Viz box níže.

Česká pošta varuje! POZOR, DŮLEŽITÉ! Ze zahraničí dostáváme data pouze k části příchozích zásilek. O zbylých zásilkách se dozvíme, až když přijdou na území ČR a nemáme tak možnost předem s Vámi komunikovat, předat vám všechny informace a zajistit tak hladký průběh celního řízení. Proto doporučujeme ihned poté, co od odesílatele obdržíte podací číslo, vyplnit webový formulář www.postaonline.cz/celni-rizeni a předat nám tak údaje o Vaší zásilce. Z webu České pošty

Nakonec zaplatím dvojnásobek původní ceny

Ale zpět k lístečku ve schránce. V pravém dolním rohu na něm černé na bílém svítilo, že doplatím 197 korun! Tedy onu zpoplatněnou službu bez mé součinnosti (nikdo se mi neozval) a zároveň dalších 47 korun vedených jako Doplatek/CLO.

I když jsem obchodníkovi na AliExpressu zaplatil 134 korun, Česká pošta nakonec počítala 21% DPH z částky 223 korun. Jak k ní přišla, netuším, neodpovídá totiž ani údajům na štítku obálky, které jsou ale samozřejmě také nesmyslné. Asijští prodejci totiž mají tendenci vyplňovat naprosto zavádějící či rovnou falešnou hodnotu zásilky.



Poplatkový lístek s vyměřením DPH a poplatku za celní řízení. Vše zaplatíte přímo na poště

Balíček s pájecí pastou a magnetickou podložkou mě kvůli tomu všemu nakonec přišel na 331 korun – více než dvojnásobek původní ceny zaplacené na e-shopu.

Není AliExpress jako AliExpress

Při nakupování na AliExpressu proto mějte vždy na paměti, že se v prvé řadě jedná o tržiště, které pouze zastřešuje celé spektrum tamních obchodníků.

AliExpress sice má vlastní a pro adresáta příjemný způsob doručení do EU bez dalších formalit a nákladů jako v případě České pošty, nicméně jej musí nabízet i konkrétní obchodník a vy jej nesmíte nikdy zapomenout zvolit.



Po dvou měsících konečně doma

V opačném případě se vám může laciná zásilka pořádně prodražit. Nikoliv kvůli DPH, které bude v této cenové kategorii představovat pár korun, ale kvůli fixním poplatkům České pošty. Stejně tak se nejspíše protáhne doba doručení.