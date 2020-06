Pozor. CZ.NIC mění adresy DNS serverů, raději je zkontrolujte

Používáte-li v síťovém nastavení DNS servery CZ.NIC, možná budete muset změnit jejich adresy. Sdružení totiž ve čtvrtek 25. června v 9 hodin ráno vypne starý resolver, a funkční již budou jen ty nové spuštění loni. Původně mělo k této operaci dojít již lednu 2020. Následně se odložila na březen, ale kvůli koronavirové krizi se opět posunula.

Pro většinu uživatelů se nic nemění. Na koncových zařízeních (počítače, mobily…) se nastavení DNS standardně přejímá z modemu/routeru. A tam pak obvykle budou nastaveny tak, aby se přejímaly od poskytovatele internetu. Kdo ale adresy měnil ručně na ty od CZ.NIC, ten by měl ověřit nastavení dle této tabulky.

Server Adresa IPv4 Adresa IPv6 starý (skončí 25. 6.) 217.31.204.130 2001:1488:800:400::130 starý (již vypnutý) 193.29.206.206 2001:678:1::206 nový (běží od dubna 2019) 193.17.47.1 2001:148f:ffff::1 nový (běží od dubna 2019) 185.43.135.1 2001:148f:fffe::1

Na adrese odvr.cz/? si můžete ověřit, jestli se vás změna týká.

DNS servery slouží k překladu síťových adres z jejich číselné podoby na čitelnou textovou. Díky tomu nebudete muset do prohlížeče psát 77.75.75.172, pokud chcete navštívit seznam.cz. Kdybyste nadále používali nefunkční DNS server, veškeré služby a aplikace využívající doménová jména místo IP adres by přestaly fungovat. (Část by nadála fungovala, protože by překlady zůstal v cachi, ale nebudeme to komplikovat.)

Kromě DNS od CZ.NICu jsou populární také servery od Googlu nebo Cloudflaru. Ten druhý navíc slibuje, že jsou rychlejší než od konkurence.