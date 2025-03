Poznámkový blok už má zase nabídku s nedávnými soubory. AI teď sumarizuje text

V posledních týdnech se do stabilních Windows 11 dostal Poznámkový blok s přepisováním textů pomocí AI, který navíc o min. 35 % rychleji startuje. Vývojový tým mezitím připravoval další novinky, které nyní ukazuje v testovacím programu.

Poznámkový blok 11.2501.29.0 zavádí AI sumarizaci. Požadovanou pasáž, třeba několik odstavců, označíte a Copilot ji shrne. Podrobnost a délku shrnutí si sami určíte. Povel najdete v kontextové nabídce a v nabídce Copilotu na nástrojové liště, sumarizaci případně vyvoláte klávesovou zkratkou Ctrl+M.

Pozor na kredity Nadále platí, že každá akce vás stojí jeden kredit, jichž jako předplatitelé nebo předplatitelky Microsoft 365 máte 60 na měsíc. Abonmá kvůli tomu výrazně dražilo, i když se pořád v omezené míře dostanete k původní podobě.

Všimli jste si, že po redesignu už Poznámkový blok nemá nabídku s naposledy otevřenými soubory? Dobrá zpráva zní, že od verze 11.2501.29.0 se vrací. Kdybyste o uchovávání historie nestáli, tak funkci vypnete. Seznam lze také jen vyčistit.



Nabídka s nedávnými soubory se vrací

Další novinky redmondští představili ve Výstřižcích 11.2502.18.0. Perem v obrázcích nakreslíte objekty, které se pak převedou do standardní digitální podoby. Když např. nakreslíte šipku, Výstřižky ji převedou na klasickou šipku, které jsme tlačítkem do obrázků vkládali už dřív. Ty pak můžete přemístíte, zvětšíte apod. Kreslit můžete i myší, byť je to pochopitelně nepohodlné.

Výstřižky dále zlepšují protokol, jehož prostřednictvím ho programy mohou volat. Měl by být flexibilnější a integrace snazší. Všechny popsané novinky míří jako první do Windows 11 v kanálech Dev a Canary.