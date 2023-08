Poznámkový blok pro 21. století. Microsoft Loop už umí česky a je ke stažení ve Storu

Před několika měsíci Microsoft pozval širokou veřejnost k testování nového kolaborativního poznámkového nástroje Loop. Jeho hlavním poznávacím znamením jsou dílčí komponenty, které můžete vkládat do různých jiných aplikací, data jsou přitom v reálném čase synchronizována.

Redmondští se zjevně silně inspirovali u konkurenčního nástroje Notion. Jako první byl Loop dostupný na webu, postupně jsou ale uvolňovány klienty pro různé platformy. Nejdříve došlo na chytré mobily, kde jsou osobní účty podporovány od konce dubna. Dále si publikum vyžádalo klient pro iPady, který byl k testování uvolněn 10. července.

Na konci července pak Microsoft ještě stihl přidat Loop do svého Storu. Podporuje Windows 10 20H1 a novější. Z Microsoft Storu se nestáhnou ani tři megabajty a nejpozději po spuštění pochopíte proč. Je to webová aplikace nainstalovaná v Edgi. Téhož stavu docílíte manuálně, když si otevřete webový Loop a v prohlížeči zvolíte instalaci.



Loop ze Storu je web běžící v Edgi. Nástroj se už naučil česky

Microsoft na síti X přiznal, že jde o progresivní webovou aplikaci. Není to nutně špatně, jen obrázky vložené do Storu plně neodpovídají realitě, protože vyobrazené záhlaví Loop postrádá. Aplikace aspoň podporuje seznam odkazů na hlavním panelu. Navede vás do naposledy otevřených stránek.

Offline režim Loop zatím nenabízí. Rozšiřování podpory pro vkládání komponent, což jsou dílčí části obsahu uložených v Loopu, vázne. Respektive jde pro Microsoft typicky pomalým tempem. Prozatím si s mladým nástrojem rozumí Outlooky, Whiteboard, webový Word a Teams.

Video vydá za tisíc slov a takhle Microsoft představuje Loop:

Zdroje: Microsoft Loop / Twitter (1, 2) | Rebecca @ Microsoft / Twitter