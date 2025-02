Poznámkový blok nebude všem nutit přihlášení k účtu Microsoft. Vyvracíme další mýtus

Náš seriál o mýtech kolem produktů Microsoftu pokračuje. Před pár dny si @TheBobPony všiml výzvy k přihlášení k online účtu v Poznámkovém bloku. Ten sice v posledních letech prošel redesignem a dočkal se pár nových funkcí, ale pořád jde o primitivní textový editor.

Proč by vás v něm Microsoft nutil k přihlášení k online účtu? Vysvětlení je prosté a obsažené přímo v oznámení, které zachycuje zveřejněný obrázek. Přihlášení není mandatorní pro všechny, ale je vyžadováno pro použití funkce Rewrite. AI může přepsat vaše texty a dělá to za kredity spojené se zdraženým předplatným Microsoft 365.

Je legitimní debatovat o tom, nakolik je taková funkce potřeba v prostém programu jako Poznámkový blok, ale nic to nemění na tom, že ji používat nemusíte. Tudíž se ani nemusíte přihlašovat k účtu Microsoft. Redmondští pro Windows Latest potvrdili, že povinné přihlašování pro všechny neplánují.



Přihlášení je vyžadováno, když chcete použít AI funkce

Umělou inteligenci v Poznámkovém bloku softwarový výrobce testuje od listopadu. O vývoji jsme věděli o rok dřív. Do stabilní verze se AI nicméně zatím nedostala, podle Microsoftu je k dispozici jen v kanálech Dev a Canary. Nadále se testuje jen v několika zemích a Česko mezi ně dle webu podpory nepatří. Osobně však již funkci vidím. Souvisí to nejspíš se zavedením předplatného Microsoft 365 s AI do Česka, potažmo do celého světa.

Někteří si informaci vyložili špatně a spekulují o tom, že Poznámkový blok bude každého nutit k přihlášení k online účtu. Nedávno se dále mluvilo o údajném ukončení podpory procesorů Intel Core 8.–10. generace ze strany Windows 11 nebo o snížení hardwarových nároků Windows 11. Nic z toho není pravda.

