Poznámkový blok a Malování už nebudou pevnou součástí Windows

Nejnovější vývojářské sestavení Windows 10 přineslo nenápadnou, avšak překvapující novinku - programy Poznámkový blok a Malování bude možné ze systému odinstalovat. Po dlouhé roky to přitom byly neodmyslitelné součásti systému, které sloužily jako základní programy pro otevření textových či obrázkových souborů.

Programy budou výchozí součástí Windows i nadále, ale bude to poprvé, co je bude možné oficiální cestou odinstalovat. Na novinku v aktuálním testovacím sestavení systému upozornil specializovaný web WindowsLatest, který už možnost vyzkoušel a zjistil, že pro odinstalování těchto drobností je zapotřebí restart systému a ani po něm nedojde k plnému odstranění zmiňovaných programů. Dvojice programů sice zmizí z nabídky Start a kontextových nabídek, takže se systém bude tvářit, jako by v počítači neexistovaly, ale principiálně dojde pouze k jejich deaktivaci.

Nová by se měla objevit v rámci velké jarní aktualizace systému Windows 10 označované jako 20H1 nebo také 2004. Malování a Poznákový blok se stanou novými položkami v nabídce nastavení známé jako Správa volitelných funkcí. Tam už najdeme mimo jiné také Internet Explorer a Windows Media Player.