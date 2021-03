PowerToys naučí Windows 10 to, co základní systém neumí

Zdá se vám, že Desítkám chybí pokročilé funkce, které znáte odjinud? Pak vás možná uspokojí sada nástrojů Microsoft PowerToys. Redmondská společnost pomocí ní již od dob Windows 95 doplňuje systém o drobné zlepšováky, které pak se pak často v budoucnu stanou plnohodnotnou součástí instalace.

S Windows XP vydávání PowerToys na dlouhou dobu skončilo, avšak aktuální verzi okenního systému už můžete vybavit užitečnými funkcemi, jež v základu nenajdete. Sada nástrojů vychází poslední dva roky a novinky přicházejí zhruba jednou za dva týdny. V době psaní článku je aktuální verze 0.33.1, stáhnout si ji můžete z GitHubu. Dostupná je jen pro systémy typu x86-64, ale už se pracuje i na armové variantě.

Aktuální verze obsahuje zhruba deset nástrojů a v nadcházejících týdnech přibyde funkce, po které lidé volají během celé pandemie – možnost jednoduchou zkratkou ztlumit mikrofon, vypnout kameru či obojí. Novinku očekávejte v PowerToys 0.35. Zatím se podíváme jen na to, co už sada nástrojů nabízí.

Lepší rozložení plochy

Funkce Aero Snap ve Windows 7 umožňovala uchopit okno, přesunout jej na kraj obrazovky, kde se automaticky přichytilo a vyplnilo přesně polovinu displeje. Ve Windows 10 pak Snap umožňuje dělit obrazovku i na čtvrtiny, to rám okna přetáhnete do rohu. Kdo má velký monitor, u většiny programů by v celoobrazovém režimu jen plýtval prostorem. S více okny lze zvýšit produktivitu.