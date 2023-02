PowerToys 0.67 přidávají nabídku s dílčími nástroji. Hlavní zlepšováky pro Windows ale přijdou příště

V průběhu posledních měsíců nám PowerToys přinesly nástroje na kopírování textu z obrázků, prohledávání OneNotu nebo odemykání zamknutých souborů. Verze 0.67 překlenuje čekání na nové nástroje, o tom dále. Sama přitom konečně přidává nabídku, skrze kterou se k nástrojům snadno dostanete.

Když na ikonu v oznamovací oblasti jednou klepnete, neotevře se hlavní okno, to byste museli klepnout dvakrát, ale malý prostor s ikonami reprezentujícími dílčí nástroje. Nabídka není jakkoli přizpůsobitelná, takže se musíte smířit s daným výběrem.

Protože žijeme ve světě Microsoftu, vypadá moderně, ale ignoruje tmavý motiv zobrazení ve Windows 11. Na těchto aspektech by to chtělo zapracovat do příště, přesto prostřednictvím nabídky spustíte konkrétní nástroje a rychle a úplně aktivujete či deaktivujete dílčí nástroje, což považuji za nikoli nevýznamný krok správným směrem.



Nabídka obsahuje vybrané nástroje, přizpůsobitelná ale není

Proč v ní nenajdeme např. Awake, který místo toho zabírá jednu pozici v oznamovací oblasti, není jasné. Snad příště. Další novinky si všimnete ve spouštěči Run, kde se mezi výsledky můžete pohybovat klávesou Tab.

Jinak se tentokrát hlavně opravoval kód, aby byl stabilnější. Od minule soubor nástrojů PowerToys obsahuje samostatné knihovny .NET 7, které vyžaduje k běhu. Nemusíte je tudíž instalovat spolu s programem.

Zajímavá bude nadcházející verze 0.68, protože Microsoft chystá možnost instalace na obyčejných účtech bez správcovského oprávnění. Především ale sadu obohatí o dva nástroje. Jeden na vyžádání zobrazí náhled vybraného souboru, druhý zase umožní rychlé vkládání neformátovaného textu klávesovou zkratkou, což dodnes některé programy včetně Wordu neumí. Univerzálně funkční Ctrl+Shift+V bychom opravdu ocenili.



Kvůli (de)aktivaci nástrojů už nemusíte navštívit hlavní okno

PowerToys najdete ve Storu a na Githubu. Vývojový tým preferuje tradiční instalační program.

Zdroje: PowerToys / GitHub