Powerfoyle je fotovoltaická vrstva, která vypadá jako dřevo, kůže nebo třeba plast. Už se prodává

Vědci vynalezli novou fotovoltaickou technologii! Vědci přišli na to, jak do hry zapojit perovskit! Vědci vyrobili první transparentní solární panel! Podle vědců napříště postříkáme budovy kouzelným sprejem a proměníme fasády v bezedný zdroj elektřiny!

Vědci vymysleli to a tamto, jenže jak už tomu v životě bývá, čtyři z pěti technologií, které slibují podobné senzacechtivé novinové titulky, nikdy neopustí laboratoř, protože mezi prototypem, který ověřil základní funkci, a komerčním produktem, který opravdu funguje a dá se koupit v nejbližším elektru, je zhruba stejná propast jako mezi Prahou a Brnem během letošní železniční výluky.

Tak že by konečně něco nového?

Stručně řečeno, z každého, kdo takové články píše, kdo jim vymýšlí titulky a kdo je nakonec čte, se během těch posledních deseti stal spíše skeptik, který už přestal doufat v cokoliv, co by připomínalo alespoň náznak fotovoltaické revoluce.



Powerfoyle je fotovoltaická vrstva, která konečně nevypadá jako... Fotovoltaická vrstva

O to více zahřeje na srdci, když se – byť velmi zřídka – podaří nějakou tu novou technologii přece jen dostat na trh a do výrobního ekosystému. Tedy do stavu, kdy vynález začne používat celé spektrum dalších firem a značek. Jedním z nich by mohl být Powerfoyle.

Powerfoyle pro spotřební elektroniku

Už jsme se mu letmo věnovali během léta na sesterské Avmanii, právě Powerfoyle totiž pohání sportovní sluchátka Adidas RPT-02 SOL, která na sklonku letních prázdnin zamířila do prodeje, no a od té doby jsou vyprodaná.



Svrchní vrstvu sluchátkového oblouku vyplňuje fotovoltaická vrstva

Adidas není jediný zákazník, Powerfoyle totiž najdete i na tělíčku dobíjecí schránky pro sluchátka Urbanista Phoenix, na cyklistické helmě POC Omne Eternal a na několika dalších kusech elektroniky, které jsou sice aktuálně povětšinou vyprodané, jejich seznam by se měl ale dále rozšiřovat.

Barvivem senzitizovaný článek

Jak už jste si asi domysleli, Powerfoyle je (staro)nový typ solárního panelu, byť v tomto případě je třeba použít spíše slovíčko fotovoltaická vrstva. Zapomeňte na rozměrné a tvrdé křemíkové panely ze střech vašich domů a solárních elektráren, inženýři totiž tentokrát zcela přepracovali technologii Grätzelova článku – barvivem senzitizovaného článku – tedy konečně v angličtině dye-sensitized solar cell (DSC). Je to vlastně tak trochu paralela přírodní fotosyntézy.



Powerfoyle je založený na upravené a levnější technologii DSC bez drahých aditiv

Historie DSC sahá do 80. let minulého století, v 90. letech ji dále rozpracovali na prestižní švýcarské polytechnice EPFL, no a v roce 2009 se začali technologii věnovat na plný úvazek také inženýři z mladého švédského startupu Exeger. Výsledkem je právě patentovaný a nadále poměrně tajemný Powerfoyle, který nyní úspěšně nabízejí prvním zájemcům z řad výrobců spotřební elektroniky.

Hlavní výhodou fotovoltaiky na bázi DSC je její relativní konstrukční jednoduchost, částečná pružnost a průhlednost a také absence některých typických materiálů – třeba ITO (oxid india a cínu) –, díky kterým je podobný článek výrazně levnější. Proč tedy DSC už dávno všude nepoužíváme? Protože má horší transformační výkon.

Může vypadat jako kůže, dřevo i plast

Exeger nicméně DSC dále vylepšil s tím, že k pohánění malé spotřební elektroniky od helem po sluchátka bude výkonná až až a to dokonce i pod umělým světlem. Ostatně i zmíněný Adidas slibuje, že se jeho RPT-02 SOL alespoň trošku dobíjí i pod stolní lampou.



Různé povrchové úpravy

Klíčovou výhodou Powerfoylu je ale nakonec něco úplně jiného a praktičtějšího. Nevypadá jako obvyklý solární panel! Exeger naopak dokáže zákazníkům vyrobit více než stovku různých povrchových úprav počínaje nejrůznějšími lesklými i matnými vzorky a konče imitací dřeva a kůže.

To vše při dodržení pevnosti a odolnosti, aby mohl materiál tvořit běžnou povrchovou vrstvu třeba cyklistické helmy. Nebo dokonce pružné dámské kabelky!

Ohromný potenciál

Díky tomu by mohl být Powerfoyle prakticky všude, aniž by rušil, nebo aby se jej výrobci báli použít, protože při prvním namožení praskne.



Čelní stěnu kabelky tvoří fotovoltaická vrstva v povrchové úpravě imitace kůže

Hezkým příkladem jsou třeba chytré hodinky. Ty nejvyšší modely od Garminu mají také dobíjecí solární vrstvu, ale jak jsme byli doposud zvyklí, tvoří ji tolik typický prstenec okolo ciferníku a transparentní vrstva, která je součástí sklíčka.

Podle Exegeru by ale mohl částečně pružný Powerfoyle pokrývat i řemínek a solární plocha hodinek by se několikanásobně zvětšila. To vše bez potřeby vynalézat ještě efektivnější transparentní film pro sklíčko, který bude navždy limitovaný velikostí samotných hodinek.

Funguje i při částečném zákrytu

Jak už jsme si řekli výše, jelikož se nejedná o zmenšeninu klasického fotovoltaického panelu, ale technologii, která je přímo určená pro spotřební elektroniku – a ta bude vždy zápasit s nedostatkem světla a na rozdíl od střechy i s nevhodnými úhly –, Exeger se dušuje že funguje prakticky za jakýchkoliv podmínek.



Dálkový ovladač Omni Remotes Model P+ je zatím nejnovější přídavek do portofolia. Výrobce jej představil v září a i on má povrchovou úpravu z Powerfoylu​

Večer v pokoji vyrobí nějaký ten miliampér i pod ambientním osvětlením okolních lamp a to i pod různými úhly a při částečném zákrytu. Nemusíte tedy sluchátka, cyklistickou helmu a kdo ví co ještě narvat pod ten nejsilnější mnohawattový zářič, který najdete, ale prostě je jen položíte na stůl.

Cyklistická helma bez dobíjecího kabelu

A stejně tak přes den nebude vyrábět elektřinu jen ta část helmy a sluchátek, která míří kolmo ke Slunci, ale většina plochy. Slovy čísel, Adidas RPT-02 SOL údajně potřebují jen 15-20 minut alespoň částečné expozice pod sluncem, aby se jejich baterie dobila pro hodinový provoz. Pod umělým osvětlením bude příkon samozřejmě nižší.



Powerfoyle pokrývá také cyklistickou helmu POC Omne Eternal

Výrobce fotovoltaické helmy POC Omne Eternal, která je vybavená večerním osvětlením, věří Powerfoylu natolik, že ji ani nevybavil dobíjecím kabelem. Jak už napovídá její název, měla by být prostě věčná, protože se bude efektivně dobíjet přímo na vaší hlavě, nebo položená někde na věšáku (pokud ji tedy neschováte do temné skříně).

POC představuje helmu s powerfoylovou solární vrstvou:

Dobrý začátek, ale chceme toho víc!

Nelze než doufat, že podobných technologií jako Powerfoyle – pokud se z něj nakonec nevyklube především dobrý marketing – bude na trhu přibývat a stanou se součástí komerčních výrobků, které si koupíme v prvním e-shopu.

Pročítání vědeckých článků na Arxivu apod., které slibují stále dokola všemožné revoluce od nových baterií po fotovoltaiku, se totiž po letech prostě trošku omrzí. Až příliš často totiž přinášejí pouze zasloužené tituly Ph.D. pro jejich autory, ale nic hmatatelného.